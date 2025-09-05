Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından her yıl düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS), lisans düzeylerinde yapılırken, adaylar özellikle KPSS lisans oturumlarının tarihini ve saatini araştırıyor. Peki, KPSS lisans sınavı ne zaman, saat kaçta? KPSS ortaöğretim ve ön lisans ne zaman?

KPSS LİSANS SINAVI NE ZAMAN?

Takvime göre, KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür sınavı 7 Eylül'de saat 10.15'te düzenlenecek. KPSS Alan Bilgisi 1. gün sınavı 13 Eylül'de, 2. gün sınavı ise 14 Eylül'de düzenlenecek.

KPSS ORTAÖĞRETİM VE ÖN LİSANS NE ZAMAN?

KPSS'nin ortaöğretim ve ön lisans mezunları için düzenlediği oturumlar iki yılda bir gerçekleşiyor. Son olarak 2024 yılında yapılan ortaöğretim ve ön lisans KPSS, 2026 yılında uygulanacak.