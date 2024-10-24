Yayınlanma: 24.10.2024 - 15:25

Güncelleme: 24.10.2024 - 15:25

KPSS önlisans tercih tarihleri 2024, ÖSYM açıklamaları ile yakından takip ediliyor. Önlisans KPSS sonuçları ve puanları 20 Eylül'de sonuç.osym.gov.tr üzerinden erişime açıldı. Peki, KPSS önlisans tercihleri ne zaman? KPSS tercihleri nasıl yapılır?

KPSS ÖNLİSANS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

KPSS önlisans tercih tarihleri ile ilgili olarak henüz bir açıklama gelmedi. ÖSYM önlisans tercih takvimi netlik kazandığında haberimizde yer vereceğiZ.

Ayrıca takvim bilgisinin netleşmesiyle önlisans KPSS tercih kılavuzunun da paylaşılması bekleniyor. KPSS tercih kılavuzunda kamu kurum ve kuruluşlarına ait B Grubu Kadrolar, kadro sayıları ve koşulları gibi bilgiler yer alacak.

KPSS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

KPSS önlisans mezunlarının tercihleri, kılavuz yayınlandıktan sonra başlayacak. Tercihler ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacak.