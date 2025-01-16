KPSS Ortaöğretim tercihleri ne zaman? KPSS Ortaöğretim tercihleri nasıl yapılır?
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı liselerden mezun olup kamuda istihdam hayali kuran binlerce kişi, 2024 yılında KPSS'nin ortaöğretim yani lise oturumuna katılmıştı. Peki, KPSS Ortaöğretim tercihleri ne zaman? KPSS Ortaöğretim tercihleri nasıl yapılır?
Binlerce lise mezunu yurttaş, çeşitli kurumların kadrolarında görev alabilmek adına ÖSYM'nin tercihlerini bekliyor. Peki, KPSS Ortaöğretim tercihleri ne zaman? KPSS Ortaöğretim tercihleri nasıl yapılır?
KPSS ORTAÖĞRETİM TERCİHLERİ NE ZAMAN?
ÖSYM tarafından 20 Eylül 2024'te açıklanan KPSS ön lisans sonuçları ve 4 Ekim 2024'te açıklanan KPSS ortaöğretim sonuçlarıyla birlikte, KPSS tercih işlemleri gündeme geldi.
ÖSYM tarafından KPSS tercih işlemleri ne zaman yapılacağı henüz belli olmadı fakat geçtiğimiz yıl ortaöğretim ve önlisans tercihleri 21 Aralık'ta başlamıştı.
KPSS ortaöğretim tercih kılavuzunun yeni yılın ilk aylarında yayımlanması bekleniyor.
KPSS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
KPSS tercih işlemleri, yayımlanacak olan tercih kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır.
Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.
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