Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışma hayatına başlama hedefinde olanlar eylül ayı içinde lisans düzeyinde düzenlenen KPSS oturumlarına katıldı. Sonuçların açıklanması ile alım yapan kurumlar da dikkatleri çekiyor. Peki, KPSS puan türleri nedir? KPSS P1, P2, P3 puanları ne anlama geliyor?

KPSS PUAN TÜRLERİ NEDİR?

KPSS’te Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin netleri, belirli ağırlıklarla farklı puan türlerine dönüştürülür.

KPSS P1 NEDİR?

KPSS A Grubu P1 puan türünde, Genel Yetenek alanının yüzde 70, Genel Kültür alanının da yüzde 30'u dikkate alınarak puan hesaplanıyor. Bu puan türü bazı mühendislik bölümleri ile İİBF (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) mezunlarını yakından ilgilendiriyor. Bu alan daha çok uzmanlık ve denetim kadrolarında kullanılır.

P1 ile alım yapan kurumlar şöyle:

Müfettiş Yardımcısı

Uzman Yardımcısı

Denetmen Yardımcısı

Bakanlık mühendislik kadroları

Borsa İstanbul Uzman Yardımcısı

Merkez Bankası Uzman ve Denetçi Yardımcısı

Rekabet Kurumu Uzman Yardımcısı

Sermaye Piyasası Kurulu

KPSS P2 NEDİR?

KPSS'nin P2 puan türü; Genel Yetenek yüzde 60, Genel Kültür yüzde 40 oranında hesaplanır. Bu puan türü yalnızca lisans mezunlarını ilgilendirir.

P2 ile alım yapan kurumlar:

Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Uzman Yardımcısı

Kalkınma Bankası Uzman Yardımcısı

İdari Hakimlik

Müfettiş Yardımcısı

KPSS P3 NEDİR?

P3 puan türü, KPSS'nin en çok kullanılan alanıdır. Genel Yetenek yüzde 50, Genel Kültür de yüzde 50 olarak hesaplanır. Lisans mezunları için geçerlidir. Kamu kurumlarının genel memuriye alımlarında öne çıkar.

P3 ile alım yapan kurumlar: