Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışma hayatına başlama hedefinde olanlar eylül ayı içinde lisans düzeyinde düzenlenen KPSS oturumlarına katıldı. Sonuçların açıklanması ile alım yapan kurumlar da dikkatleri çekiyor. Peki, KPSS puan türleri nedir? KPSS P1, P2, P3 puanları ne anlama geliyor?
KPSS PUAN TÜRLERİ NEDİR?
KPSS’te Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin netleri, belirli ağırlıklarla farklı puan türlerine dönüştürülür.
KPSS P1 NEDİR?
KPSS A Grubu P1 puan türünde, Genel Yetenek alanının yüzde 70, Genel Kültür alanının da yüzde 30'u dikkate alınarak puan hesaplanıyor. Bu puan türü bazı mühendislik bölümleri ile İİBF (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) mezunlarını yakından ilgilendiriyor. Bu alan daha çok uzmanlık ve denetim kadrolarında kullanılır.
P1 ile alım yapan kurumlar şöyle:
- Müfettiş Yardımcısı
- Uzman Yardımcısı
- Denetmen Yardımcısı
- Bakanlık mühendislik kadroları
- Borsa İstanbul Uzman Yardımcısı
- Merkez Bankası Uzman ve Denetçi Yardımcısı
- Rekabet Kurumu Uzman Yardımcısı
- Sermaye Piyasası Kurulu
KPSS P2 NEDİR?
KPSS'nin P2 puan türü; Genel Yetenek yüzde 60, Genel Kültür yüzde 40 oranında hesaplanır. Bu puan türü yalnızca lisans mezunlarını ilgilendirir.
P2 ile alım yapan kurumlar:
- Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı
- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Uzman Yardımcısı
- Kalkınma Bankası Uzman Yardımcısı
- İdari Hakimlik
- Müfettiş Yardımcısı
KPSS P3 NEDİR?
P3 puan türü, KPSS'nin en çok kullanılan alanıdır. Genel Yetenek yüzde 50, Genel Kültür de yüzde 50 olarak hesaplanır. Lisans mezunları için geçerlidir. Kamu kurumlarının genel memuriye alımlarında öne çıkar.
P3 ile alım yapan kurumlar:
- Sermaye Piyasası Kurulu Bilişim Personeli alımı
- SPK Uzman Yardımcısı
- Vakıfbank Müfettiş Yardımcısı
- KPSS P3 puan türü ile ilgili alım yapan kurumlar
- Adalet Bakanlığı, Adliyeler
- Emniyet Genel Müdürlüğü (POMEM)
- Emniyet Genel Müdürlüğü Komiser Yardımcılığı
- Gümrük Muhafaza Memurluğu
- Gümrük Muayene Memurluğu
- Gümrük Memurluğu Taşra ve Merkez Teşkilatı
- Gümrük Bakanlığı Tüketici Hakem Heyeti Raportörlüğü
- Gümrük Bakanlığı Ticaret İl Müdürlüğü
- Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü
- T.C. Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğü
- Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü
- Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
- Petrol İşleri Genel Müdürlüğü
- Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu
- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
- Orman Genel Müdürlüğü
- Gençlik Spor Genel Müdürlüğü
- Makina Kimya Endüstrisi
- TSK (Sözleşmeli subay, astsubay, uzman çavuş)
- Gümrük Müsteşarlığı
- Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü
- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
- Göç İdaresi Genel Müdürlüğü
- Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
- Üniversiteler Tarafından Yapılan Personel alımı