2025 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) için geri sayım devam ederken, sınava girecek adayların en çok merak ettiği konuların başında KPSS sınav giriş yerleri geliyor. Peki, KPSS sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2025 KPSS sınav giriş yerleri nasıl öğrenilir?

KPSS SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?

ÖSYM takvimine göre KPSS sınav giriş belgeleri, genellikle sınav tarihinden 7-10 gün önce erişime açılıyor. Bu nedenle 2025 KPSS oturumlarının yapılacağı tarihler dikkate alındığında, sınav giriş belgelerinin ağustos ayının son haftası veya sınavdan bir hafta önce yani eylül ayının ilk haftasında adayların erişimine sunulması bekleniyor.

KPSS SINAV GİRİŞ YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

2025 KPSS sınav giriş yerleri, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranı üzerinden erişime açılacak.

KPSS sınavlarına katılım sağlayacak adaylar, https://ais.osym.gov.tr/ adresi üzerinden sınav giriş yerlerine erişim sağlayabilecek.

2025 KPSS LİSANS NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimine göre KPSS Lisans Genel Yetenek – Genel Kültür oturumu ile Eğitim Bilimleri oturumu için başvurular 10 Temmuz'da tamamlandı. Lisans sınavına girecek adaylar için ise tarih belli oldu.

ÖSYM takvimine göre; 2025 KPSS lisans sınavı 7 Eylül'de yapılacak.