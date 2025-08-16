2025 KPSS sınav giriş yerleri her sınav dönemi öncesinde olduğu gibi bu yılda da gündeme geldi. Peki, KPSS sınav yerleri açıklandı mı? KPSS sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

KPSS SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?

ÖSYM takvimine göre KPSS sınav giriş belgeleri, genellikle sınav tarihinden 7-10 gün önce erişime açılıyor. Bu nedenle 2025 KPSS oturumlarının yapılacağı tarihler dikkate alındığında, sınav giriş belgelerinin ağustos ayının son haftası veya sınavdan bir hafta önce yani eylül ayının ilk haftasında adayların erişimine sunulması bekleniyor.

2025 KPSS LİSANS NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimine göre KPSS Lisans Genel Yetenek – Genel Kültür oturumu ile Eğitim Bilimleri oturumu için başvurular 10 Temmuz'da tamamlandı. Lisans sınavına girecek adaylar için ise tarih belli oldu.

ÖSYM takvimine göre; 2025 KPSS lisans sınavı 7 Eylül'de yapılacak.