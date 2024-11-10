KYK bursu ne zaman yatacak? KYK bursu ne zaman ödenecek?
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2024-2025 eğitim öğretim yılı KYK Burs ve Öğrenim Kredisi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurmuştu. Peki, KYK bursu ne zaman yatacak? KYK bursu ne zaman ödenecek?
KYK bursunun ne zaman ödeneceği öğrenciler tarafından araştırılıyor. Maddi destek almaya hak kazanan öğrencilerin gözleri ise KYK bursu ödeme takvimine çevrildi. Peki, KYK bursu ne zaman yatacak? KYK bursu ne zaman ödenecek?
KYK BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILIYOR?
İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı olan ekim ayından başlamak üzere normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılacak.
ÖDEMELER TOPLU MU YAPILACAK?
Geçtiğimiz yıl KYK burs sonuçlarının ardından, burs almaya hak kazanan öğrencilere, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 3 aylık toplu ödeme yapılmıştı.
Ancak henüz Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan bu sene de 3 aylık toplu ödeme yapılacağına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Ekim ayından geçerli üç aylık burs-kredilerinin öğrencilerin hesaplarına aralık ayı itibarıyla yatırılması bekleniyor.
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