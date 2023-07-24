Yayınlanma: 24.07.2023 - 09:57

Güncelleme: 24.07.2023 - 10:39

LGS tercih yerleştirme sonuçları açıklandı mı, saat kaçta? sorusunun yanıtı merak ediyor. Liseye geçmek için girdikleri LGS sınavının sonuçlarına göre yaptıkları tercihlerin açıklanmasını isteyen adaylar için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Peki, LGS 2023 tercihleri ne zaman açıklanacak, saat kaçta? 2023 MEB LGS lise tercih yerleştirme sonuçlarına nereden, nasıl bakılır? İşte ayrıntılar...

LGS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

LGS tercih sonuçları açıklandı. MEB takvimine göre sonuçlar 'meb.gov.tr' adresinde bugün ilan edildi.

MEB LİSE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Geçtiğimiz senelerde olduğu gibi 2023-2024 Eğitim Öğretim yılında da lise kayıtlarının, yerleştirme sonuçlarına göre sistem tarafından otomatik yapılması bekleniyor. Ortaöğretime Geçiş, Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu'na göre; Yerleştirme işlemleri sonucunda öğrencilerin okullara kayıtları "açık liseler ile yetenek sınavıyla öğrenci alan okullar hariç" sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır.

2023-2024 LGS LİSE KAYIT TARİHİ

YERLEŞTİRMEYE ESAS 1. NAKİL TERCİH: 24-28 Temmuz 2023

YERLEŞTİRMEYE ESAS 1. NAKİL SONUÇ: 31 Temmuz 2023

YERLEŞTİRMEYE ESAS 2. NAKİL TERCİH: 31 Temmuz - 4 Ağustos 2023

YERLEŞTİRMEYE ESAS 2. NAKİL SONUÇ: 7 Ağustos 2023

Merkezi sistem üzerinden yürütülen ana yerleştirme süreci, 7 Ağustos 2023'te tamamlanacak. Hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları 8-16 Ağustos 2023 tarihlerinde alınacak ve 18 Ağustos 2023'de yerleştirme süreci tamamlanacak.

LGS SINAVLARINDA KAÇ KONTENJAN AYRILMIŞTI?

Türkiye genelinde bu yıl 2 bin 492 liseye merkezi sınav puanına göre öğrenci alınacak.

Sınavla öğrenci alan okullara toplam 206 bin 414 öğrenci yerleştirilecek.

Anadolu liselerine 71 bin 22, fen liselerine 40 bin 470, sosyal bilimler liselerine 10 bin 740, Anadolu imam hatip liselerine 42 bin 356, mesleki ve teknik Anadolu liselerine 41 bin 826 kontenjan ayrıldı.