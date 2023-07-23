Real Madrid - Milan maçı ne zaman, saat kaçta? Real Madrid - Milan maçı hangi kanalda?

Yayınlanma: 23.07.2023 - 15:43

Güncelleme: 23.07.2023 - 15:43

Yeni sezon öncesi ABD'de çalışmalarını sürdüren Real Madrid ve Milan hazırlık maçında karşılaşacak.

Real Madrid'in ABD kampı kadrosunda yer alan Arda Güler'in de zorlu mücadelede forma giymesi bekleniyor.

REAL MADRID - MILAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Real Madrid ile Milan arasında oynanacak hazırlık maçı 24 Temmuz Pazartesi sabaha karşı TSİ 05.00'te başlayacak.

REAL MADRID - MILAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Dev mücadele S Sport ekranından naklen yayımlanacak.

Real Madrid, 2023 Futbol Şampiyonası Turu kapsamında daha sonrasında ise Manchester United, Barcelona ve Juventus ile de karşılaşacak.