Real Madrid - Milan maçı ne zaman, saat kaçta? Real Madrid - Milan maçı hangi kanalda?
Real Madrid yeni sezon öncesi hazırlık maçında Milan ile karşı karşıya geliyor. Peki Real Madrid - Milan maçı ne zaman, saat kaçta? Real Madrid - Milan maçı hangi kanalda?
Yeni sezon öncesi ABD'de çalışmalarını sürdüren Real Madrid ve Milan hazırlık maçında karşılaşacak.
Real Madrid'in ABD kampı kadrosunda yer alan Arda Güler'in de zorlu mücadelede forma giymesi bekleniyor.
REAL MADRID - MILAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Real Madrid ile Milan arasında oynanacak hazırlık maçı 24 Temmuz Pazartesi sabaha karşı TSİ 05.00'te başlayacak.
REAL MADRID - MILAN MAÇI HANGİ KANALDA?
Dev mücadele S Sport ekranından naklen yayımlanacak.
Real Madrid, 2023 Futbol Şampiyonası Turu kapsamında daha sonrasında ise Manchester United, Barcelona ve Juventus ile de karşılaşacak.
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