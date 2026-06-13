LGS 2026 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS sonuçları nereden öğrenilir?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 13 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavının ardından milyonlarca öğrenci ve veli için heyecanlı bekleyiş başladı. İyi bir lise hayali kuran adaylar, arama motorlarında "LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?" ve "Lise tercihleri ne zaman yapılacak?" gibi soruların yanıtlarını araştırıyor.

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İki oturum halinde düzenlenen ve öğrencilerin büyük ter döktüğü sınavın tamamlanmasıyla birlikte maratonun en kritik aşamasına geçildi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı sınav takvimine göre, 2026 LGS sınav sonuçları 10 Temmuz 2026 tarihinde kamuoyunun erişimine açılacak. Öğrenciler sınavdan aldıkları puanları, il ve Türkiye genelindeki yüzdelik dilimlerini bu tarihte öğrenebilecekler.

LGS SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Geçmiş yıllarda olduğu gibi sınav sonuç belgeleri adayların adreslerine posta yoluyla gönderilmeyecek; yalnızca dijital ortamda ilan edilecek. Bu sebeple öğrencilerin belirtilen tarihte MEB’in resmi duyurularını yakından takip etmeleri büyük önem taşıyor.

LGS LİSE TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sınav sonuçlarının açıklanmasının hemen ardından yoğun bir tercih maratonu başlayacak. 10 Temmuz'da sonuçlarla eş zamanlı olarak, öğrencilerin tercih listelerini hazırlarken rehber edineceği "Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu" ile lise kontenjan tabloları yayımlanacak.

MEB tarafından belirlenen takvime göre LGS tercih işlemleri 13 Temmuz ile 24 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Öğrenciler, kendi yüzdelik dilimlerini ve okulların bir önceki yıla ait taban yüzdelik dilimlerini dikkate alarak e-Okul sistemi üzerinden listelerini oluşturacaklar.