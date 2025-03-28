LGS başvuru süreleri uzatıldı

MEB, 15 Haziran 2025'te 8'inci sınıf öğrencileri için düzenlenecek LGS kapsamındaki merkezi sınav başvurularının süresini 16 Nisan'a kadar uzattı.

LGS başvuru süreleri uzatıldı
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 28.03.2025 - 12:19

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 8. sınıf öğrencileri için 15 Haziran’da yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav başvurularının süresini 16 Nisan’a kadar uzattı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, sınava katılmak isteyen öğrenciler 2-16 Nisan tarihleri arasında başvurularını e-Okul sistemi üzerinden gerçekleştirebilecek.


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