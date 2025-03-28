LGS başvuru süreleri uzatıldı
MEB, 15 Haziran 2025'te 8'inci sınıf öğrencileri için düzenlenecek LGS kapsamındaki merkezi sınav başvurularının süresini 16 Nisan'a kadar uzattı.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 8. sınıf öğrencileri için 15 Haziran’da yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav başvurularının süresini 16 Nisan’a kadar uzattı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, sınava katılmak isteyen öğrenciler 2-16 Nisan tarihleri arasında başvurularını e-Okul sistemi üzerinden gerçekleştirebilecek.
En Çok Okunan Haberler
-
- Chery'nin fabrika açıklaması şok etkisi yarattı!
- Saraçhane eylemleri sonrası Erdoğan'a destek azaldı mı?
- Ekrem İmamoğlu'ndan sert tepki!
- Muhalif kanallara 'İmamoğlu' cezası
- Berkay Gezgin hakkında yeni gelişme
- Mahkemeden o siteye erişim engeli!
- Yandaş Sabah, Erdoğan’ı böyle yalanladı!
- Hastaneye sevk edilen Mahir Polat için yeni gelişme
- Macron'dan 'Ekrem İmamoğlu' açıklaması
- İmamoğlu'nun adaylığı resmen açıklandı!