LGS boş kontenjanları 2023! Lise boş kontenjanları nereden, nasıl öğrenirim? Boş kontenjan varsa okula nasıl nakil olurum?

Yayınlanma: 25.07.2023 - 12:20

Güncelleme: 25.07.2023 - 12:20

LGS 2023 sınavına girip liseye geçiş yapmak için tercihlerini yapan öğrenciler liselerdeki boş kontenjan sayısını merak ediyor. Öğrenciler hangi okulda ne kadar kontenjan olduğunu, boş kontenjan olan okullara nasıl nakil olacaklarını merak ediyor. Peki, Lise boş kontenjanları nereden, nasıl öğrenirim? Boş kontenjan varsa okula nasıl nakil olurum? İşte ayrıntılar...

LGS BOŞ KONTENJANLARI 2023

Bu yıl Türkiye genelinde 2.492 lise, merkezi sınav puanlarına dayanarak öğrenci kabul edecek. Sınavla öğrenci alan okullara toplamda 206.414 öğrenci yerleştirilecek. Bu yerleştirmelerin dağılımı ise şöyle:

ANADOLU LİSESİ: 71 bin 022 öğrenci

FEN LİSESİ: 40 bin 470 öğrenci

SOSYAL BİLİMLER LİSESİ: 10 bin 740 öğrenci

ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ: 42 bin 356 öğrenci

MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ: 41 bin 826 öğrenci

LGS EK TERCİHLER NASIL YAPILIR?

LGS ek tercihler, LGS sonuçlarına göre yerleştirme işlemlerinin ardından boş kalan kontenjanlar için yapılan tercihlerdir. LGS ek tercihler, MEB tarafından belirlenen tarihler arasında e-Okul sistemi üzerinden yapılır. LGS ek tercihler nasıl yapılır? İşte adım adım rehber:

1. Öncelikle e-Okul sistemine giriş yapın. Giriş yapmak için T.C. kimlik numaranızı ve okul numaranızı kullanabilirsiniz.

2. Sisteme giriş yaptıktan sonra, "LGS Ek Yerleştirme" başlığı altında yer alan "Ek Tercih İşlemleri" bölümüne tıklayın.

3. Açılan sayfada, boş kalan kontenjanları görebilirsiniz. Boş kalan kontenjanlar, okul türüne, okulun bulunduğu ile ve okulun puan türüne göre sıralanmıştır. Boş kalan kontenjanlara göre tercih yapmak istediğiniz okulları seçin.

4. Seçtiğiniz okulları, tercih sıranıza göre listeye ekleyin. Listeye en fazla 5 okul ekleyebilirsiniz. Listeye eklediğiniz okulları sıralamak için okulların yanındaki yukarı ve aşağı oklara tıklayabilirsiniz.

5. Tercih listenizi tamamladıktan sonra, "Tercihleri Kaydet" butonuna tıklayın. Tercih listenizi kaydettikten sonra, "Tercihleri Onayla" butonuna tıklayarak tercihlerinizi onaylayın.

6. Tercihlerinizi onayladıktan sonra, "Tercih Belgesi" başlığı altında yer alan "Tercih Belgesi Yazdır" butonuna tıklayarak tercih belgenizi yazdırın. Tercih belgenizi imzalayarak velinizin de imzasını alın.

7. Tercih belgenizi, tercih süresi içinde ilçe milli eğitim müdürlüklerine teslim edin.

LGS ek tercihler, bu şekilde yapılır. LGS ek tercih sonuçları ise MEB tarafından ilan edilen tarihte e-Okul sistemi üzerinden açıklanır. LGS ek tercih sonuçlarını öğrenmek için e-Okul sistemine giriş yaparak "LGS Ek Yerleştirme" başlığı altında yer alan "Ek Yerleştirme Sonuçları" bölümüne bakabilirsiniz.

LGS ek tercihler hakkında daha fazla bilgi almak için MEB'in resmi web sitesini (https://www.meb.gov.tr/) veya Alo 147 MEBİM hattını arayabilirsiniz.

OKULDA BOŞ KONTENJAN VARSA NAKİL OLUR MU?

Nakil, öğrencilerin başka bir okula geçiş yapması anlamına gelir. Nakil olmak için bazı şartlar vardır. Bunlar:

- Nakil isteyen öğrencinin bulunduğu okulda boş kontenjan olması

- Nakil istediği okulda da boş kontenjan olması

- Nakil isteyen öğrencinin nakil istediği okulun bölgesinde ikamet etmesi veya ikamet etmeye hak kazanması

- Nakil isteyen öğrencinin nakil istediği okulun puan türüne uygun olması

- Nakil isteyen öğrencinin nakil istediği okulun kontenjan türüne uygun olması

Bu şartları sağlayan öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği takvim çerçevesinde nakil başvurusu yapabilirler. Nakil başvuruları, e-okul sistemi üzerinden yapılır. Başvuru yapan öğrencilerin durumları, nakil komisyonları tarafından değerlendirilir ve sonuçlar e-okul sistemi üzerinden ilan edilir.

Nakil sonuçlarına göre, öğrencilerin iki seçeneği vardır:

- Nakil başvurusu kabul edilen öğrenciler, yeni okullarına kayıt yaptırabilirler. Bu durumda, eski okullarıyla ilişikleri kesilir.

- Nakil başvurusu reddedilen veya kabul edilmeyen öğrenciler, eski okullarında eğitimlerine devam ederler. Bu durumda, yeni bir nakil başvurusu yapmak için bir sonraki dönemi beklemeleri gerekir.

Nakil süreci, öğrencilerin eğitim hayatlarında önemli bir karardır. Bu nedenle, nakil başvurusu yapmadan önce, ailelerin ve öğrencilerin iyi bir araştırma yapmaları ve avantaj ve dezavantajları değerlendirmeleri gerekir. Unutmayın, nakil olmak sadece boş kontenjanla ilgili değildir. Aynı zamanda, öğrencinin akademik, sosyal ve psikolojik durumunu da etkileyebilir.

LGS İKİNCİ TERCİH DÖNEMİ NE ZAMAN?

Sabah.com.tr'de yer alan bir haberde; "Yerleştirmeye esas nakil tercihleri ortaöğretim kurumlarına tercih ve yerleştirme takvimi doğrultusunda 2 (iki) dönem hâlinde alınacak ve yerleştirmeye esas nakil sonuçları her nakil döneminin sonunda, 31 Temmuz 2023 ve 07 Ağustos 2023 tarihlerinde ilan edilecektir." ifadeleri kullanıldı.