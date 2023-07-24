Yayınlanma: 24.07.2023 - 10:51

Güncelleme: 24.07.2023 - 10:51

LGS tercihlerini yapan öğrenciler tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. LGS 2023 tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte adaylar sonuçlarını nereden öğrenebileceğini araştırıyor. Sınav puanlarına göre alınan LGS tercih sonuçları MEB.gov.tr ve e-Okul üzerinden yayımlanacak. Fen Lisesi, Anadolu Lisesi gibi nitelikli okullara eğilim gösteren öğrenciler, istedikleri gibi sonuç elde edememesi halinde nakil başvurusunda bulunacak. Peki, LGS tercih sonuçları sorgulama ekranı 2023 | LGS tercih sonuçlarına nereden, nasıl bakılır?

LGS TERCİH SONUÇLARINA NEREDEN, NASIL BAKILIR?

Lise tercih sonuçları meb.gov.tr üzerinden erişime açıldı. Adaylar TC kimlik numarası ve doğum tarihiyle yerleştirme sonuçlarına ulaşabiliyor.

Bu yıl 1 milyondan fazla 8’inci sınıf öğrencisinin katıldığı ve 562 birincinin çıktığı LGS kapsamındaki merkezi sınav 4 Haziran’da uygulandı. Sonuçların 23 Haziran’da açıklanmasının ardından 3 Temmuz’da başlayan tercih dönemi, 19 Temmuz’da tamamlandı. Yerleştirme sonuçları ise Milli Eğitim Bakanlığı’nın internet adresinden bugün duyurulacak. İlk yerleşmede yerleşemeyen veya yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler için ise süreç devam edecek. 24-28 Temmuz tarihleri arasında yerleştirmeye esas 1’inci nakil tercih dönemi yapılacak. Sonuçları ise 31 Temmuz’da ilan edilecek.

Nakiller bu yıl da iki dönemde yapılacak. Her iki dönemde de öğrencilerin 3 tercih hakkı bulunacak.

MEB LİSE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Geçtiğimiz senelerde olduğu gibi 2023-2024 Eğitim Öğretim yılında da lise kayıtlarının, yerleştirme sonuçlarına göre sistem tarafından otomatik yapılması bekleniyor. Ortaöğretime Geçiş, Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu'na göre; Yerleştirme işlemleri sonucunda öğrencilerin okullara kayıtları "açık liseler ile yetenek sınavıyla öğrenci alan okullar hariç" sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır.

2023-2024 LGS LİSE KAYIT TARİHİ

YERLEŞTİRMEYE ESAS 1. NAKİL TERCİH: 24-28 Temmuz 2023

YERLEŞTİRMEYE ESAS 1. NAKİL SONUÇ: 31 Temmuz 2023

YERLEŞTİRMEYE ESAS 2. NAKİL TERCİH: 31 Temmuz - 4 Ağustos 2023

YERLEŞTİRMEYE ESAS 2. NAKİL SONUÇ: 7 Ağustos 2023

Merkezi sistem üzerinden yürütülen ana yerleştirme süreci, 7 Ağustos 2023'te tamamlanacak. Hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları 8-16 Ağustos 2023 tarihlerinde alınacak ve 18 Ağustos 2023'de yerleştirme süreci tamamlanacak.