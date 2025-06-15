LGS cevap anahtarı yayımlandı mı? 2025 LGS sınav soruları ve cevapları nereden öğrenilir?

LGS 2025 soruları ve cevap anahtarı sınava giren öğrenciler tarafından merak ediliyor. 15 Haziran 2025 Pazar günü gerçekleşen LGS sınavı sonrasında cevap anahtarı ve LGS 2025 soruları merakla bekleniyor.

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkezi sınav sonuçları, 11 Temmuz 2025'te "https://www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecek.

LGS CEVAP ANAHTARI AÇIKLANDI MI?

2025 LGS soru ve cevap anahtarı, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından bugün düzenlenen merkezi sınavın ardından yayımlandı. LGS soru ve cevap erişime açıldı. Öğrenciler meb.gov.tr adresinden sınav soruları ve cevap anahtarını görüntüleyebilecek.