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LGS cevap anahtarı yayımlandı mı? 2025 LGS sınav soruları ve cevapları nereden öğrenilir?

LGS cevap anahtarı yayımlandı mı? 2025 LGS sınav soruları ve cevapları nereden öğrenilir?

15.06.2025 14:27:00
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Haber Merkezi
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LGS cevap anahtarı yayımlandı mı? 2025 LGS sınav soruları ve cevapları nereden öğrenilir?

LGS cevap anahtarı ve soruları için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), ortaokul 8'inci sınıfta eğitim gören 1 milyondan fazla öğrenciye yönelik yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın iki oturumu da sona erdi. LGS cevap anahtarı yayımlandı mı? 2025 LGS sınav soruları ve cevapları nereden öğrenilir?

LGS 2025 soruları ve cevap anahtarı sınava giren öğrenciler tarafından merak ediliyor. 15 Haziran 2025 Pazar günü gerçekleşen  LGS sınavı sonrasında cevap anahtarı ve LGS 2025 soruları merakla bekleniyor.

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkezi sınav sonuçları, 11 Temmuz 2025'te "https://www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecek.

LGS CEVAP ANAHTARI AÇIKLANDI MI?

2025 LGS soru ve cevap anahtarı, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından bugün düzenlenen merkezi sınavın ardından yayımlandı. LGS soru ve cevap erişime açıldı. Öğrenciler meb.gov.tr adresinden sınav soruları ve cevap anahtarını görüntüleyebilecek.

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