LGS ne zaman? LGS'de kaç soru sorulacak? LGS'ye kaç gün kaldı?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) 2024 için geri sayım sürüyor! Ortaokul son sınıfta eğitim gören öğrencileri ilgilendiren LGS sınavı için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sınava yönelik örnek sorular yayımlandı. Peki, LGS ne zaman? LGS'de kaç soru sorulacak? LGS'ye kaç gün kaldı?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.03.2024 - 12:04
LGS ne zaman? LGS'de kaç soru sorulacak? LGS'ye kaç gün kaldı?
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8. sınıf öğrencilerinin katılım sağlayacağı Liselere Geçiş Sistemi sınavına az bir süre kaldı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sınava yönelik örnek sorular yayımlandı. Peki, LGS ne zaman? LGS'de kaç soru sorulacak? LGS'ye kaç gün kaldı?

LGS NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen LGS 2024 sınavı 2 Haziran günü düzenlenecek. Önceki sene LGS iki oturumda yapılmış ve ilk oturum saat 09:30'da, ikinci oturumu ise 11:30'da başlamıştı.

LGS SORU SAYISI

Liselere Geçiş Sistemi (LGS)'de öğrencilere 90 soru soruluyor.

2024 LGS BAŞVURU TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Liselere Giriş Sınavı başvuru tarihi henüz açıklanmadı. LGS başvuru tarihi belli olduğunda haberimizde yer vereceğiz


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