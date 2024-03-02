Yayınlanma: 02.03.2024 - 13:10

Güncelleme: 02.03.2024 - 13:10

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavı 3 Nisan 2024 tarihinde tamamlanacak. Sınava katılım sağlayacak olanlar, sonuçlar öncesinde soru-cevap duyurusunu merak ediyor. Peki, MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ 2024 soruları ve cevapları ne zaman yayımlanır?

MSÜ 2024 SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Başvuran adayların 383 bin 975'i kadın, 352 bin 919'u erkek. Sınavda 96 bin 475 kişi görev alacak. 1747 bina ve 33 bin 353 salon kullanılacak. Türkçe, sosyal bilimler, temel matematik ve fen bilimleri testlerinden oluşan sınavda adaylara 120 soru için 165 dakika cevaplama süresi verilecek. MSÜ 2024 oturumunda çıkan soru ve cevap anahtarlarının aynı gün içerisinde paylaşılması bekleniyor.

MSÜ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, pazar günü yapılacak sınavın sonuçları 28 Mart'ta açıklanacak.