Ortaöğretim Başarı Puanı, 2025 LGS puanı/yüzdelik dilimiyle lise kaydını yapacak öğrencileri etkiliyor. Merkezi sınav puanı veya adrese dayalı yerleştirme işlemlerinin her ikisinde de OBP etkili olabiliyor. Peki, LGS puanına OBP ekleniyor mu? OBP nasıl hesaplanır?

OBP NEDİR?

Ortaokulun 6, 7 ve 8'inci sınıf seviyesinde alınan yıl sonu başarı puanlarının aritmetik ortalaması ile elde edilen ve virgülden sonra dört basamak yürütülen puan OBP olarak kullanılır.

OBP LGS PUANINI ETKİLER Mİ?

OBP puanı direkt olarak LGS puanını etkilemez. Ancak sınavla öğrenci alan okullara yerleştirilme sürecinde puanların eşitliği durumunda öğrencinin okul başarı puanına yani OBP'ye bakılır.

LGS puanı ile alan okul tercihlerinde OBP'nin ardından sırayla; 8’inci, 7’nci ve 6’ncı sınıflardaki yıl sonu başarı puanı (YBP) üstünlüğüne, 8’inci sınıfta özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına, tercih önceliğine ve öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana bakılır.

Adrese dayalı yerleştirmede ise öğreninin ikametgah adresi öncelikli kriterdir. Ancak bakılan diğer özellikler ise sırayla; OBP ve devam-devamsızlık kriterleridir. Bu kriterlerde eşitlik halinde; öğrencilerin sırasıyla 8’inci, 7’nci ve 6’ncı sınıflardaki yıl sonu başarı puanı (YBP)

üstünlüğüne bakılarak yerleştirme yapılır.