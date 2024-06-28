Yayınlanma: 28.06.2024 - 11:23

Güncelleme: 28.06.2024 - 11:23

Tercih işlemlerini başarılı bir şekilde gerçekleştirmek isteyen öğrenciler, taban puanlar ve boş kontenjanları inceliyor. Peki, LGS taban puanları açıklandı mı? LGS boş kontenjanlar ve yüzdelik dilimler yayımlandı mı?

TABAN PUANLAR VE YÜZDELİK DİLİMLER NASIL ÖĞRENİLECEK?

LGS 2024 taban puanları ve yüzdelik dilimler e-Okul üzerinden erişime açılacak. Adaylar e-Okul üzerinden giriş yaparak LGS 2024 taban puanlarına erişim sağlayabilecek.

LGS taban puanları, yüzdelik dilimleri ve başarı sıralaması henüz belli olmadı. Öğrenciler, tercih listelerini oluştururken geçtiğimiz yıl açıklanan lise taban puanlarını da göz önünde bulunduruyor. Geçtiğimiz yılın LGS 2023 taban puanları ise e-Okul üzerinden görüntülenebilecek.