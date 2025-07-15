Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı LGS takvimine göre sınav sonuçları 11 Temmuz 2025 tarihinde belli oldu. Sınav sonuçlarına göre Yerleştirme sürecine ilişkin Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu ile LGS tercih işlemleri 14 Temmuz tarihinde başladı. Peki, LGS taban puanları açıklandı mı? Lise kontenjanları nasıl öğrenilir?

LGS TABAN VE TAVAN PUANLAR VE YÜZDELİK DİLİMLER AÇIKLANDI MI?

e-Okul üzerinden, kontenjan tabloları ile 2024'te bu okullara sınavla yerleştirmede oluşan en düşük ve en yüksek yüzdelik dilimler görülüyor. Böylece öğrenciler, bu yıl sınavdaki kendi yüzdelik dilimlerini, okulların geçen yıl oluşan taban ve tavan yüzdelik dilimleri ile karşılaştırabiliyor.

LGS LİSE KONTENJANLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından bu sınavla tercih yapacak adaylar için liselerde 201 bin 405 kontenjan bulunuyor. Buna göre, Anadolu liselerinde 63 bin 730, fen liselerinde 39 bin 420, Anadolu imam hatip liselerinde 44 bin 94, sosyal bilimler liselerinde 9 bin 360, Anadolu mesleki ve teknik liseleri için 44 bin 801 kontenjan yer alıyor.

LGS kapsamındaki merkezi sınavla öğrenci alacak okulların bu yılki kontenjanları ile geçen seneki yüzdelik dilimleri, e-Okul sistemi üzerinden açıklandı.