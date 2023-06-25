Yayınlanma: 25.06.2023 - 15:28

Güncelleme: 25.06.2023 - 15:28

2023 LGS sınav sonuçları 23 Haziran'da açıklanmasından sonra sınava giren öğrenciler LGS tercih kılavuzunun açıkanacağı tarihi merak ediyor. LGS sınavına giren öğrenciler tercihlerin ne zaman başlayacağını, LGS tercihlerinin nasıl yapıldığını, ek kontenjan olup olmadığını merak ediyor. Peki, LGS tercih kılavuzu yayınlandı mı? 2023 LGS tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak? LGS tercihleri ne zaman başlayacak, nasıl yapılır? Depremzede öğrencilere ek kontenjan açılacak mı? İşte ayrıntılar...

LGS 2023 TERCİHLERİ NE ZAMAN?

2023 LGS tercih sonuçları 23 Haziran'da açıklandı. Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu ise 26 Haziran'da yayımlanacak. Adaylar, tercihlerini 3-19 Temmuz'da yapabilecek.

LGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Tercih işlemi öğrenci ve velisi tarafından https://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecektir. Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacaktır.

LGS'DE KAÇ TERCİH HAKKI VAR?

LGS tercih sayısı geçen yıl 20 olarak belirlenmişti. Bir adaya yerel yerleştirmede 5, merkezi yerleştirmede 10 ve eğer yapıyorsa yatılı yerleştirmede ise 5 olmak üzere en çok 20 tercih hakkı verilmişti.

Bu yıl da LGS tercih sayısının aynı olması bekleniyor. MEB tercih kılavuzu ile detaylar ilerleyen günlerde belli olacak.

Sınava giren ve Merkezî Sınav Puanına sahip olan öğrenciler dâhil tüm öğrenciler yerel yerleştirme ile öğrenci alan okul tercihinde bulunmak zorundadır. Yerel Yerleştirme ile Öğrenci Alan Okullar ekranından tercih yapılmaması durumunda, öğrencilere Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar ile Pansiyonlu Okullar tercih ekranı açılmayacaktır.

DEPREM BÖLGESİNDEKİ ÖĞRENCİLERE EK KONTENJAN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımında LGS tercihlerinde deprem bölgesindeki öğrencilerin mağduriyetini giderici bir düzenlemenin müjdesini verdi. Erdoğan, "Türkiye’nin her tarafındaki sınavlı okullarda her şube için 2 ek kontenjan açacağız." dedi.

Erdoğan'ın paylaşımındaki ifadeler şu şekilde:

23 Haziran’da açıklanan LGS sonuçlarının tüm öğrencilerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

3 Temmuz Pazartesi günü başlayacak tercih sürecinde, 6 Şubat depremlerinden etkilenen yavrularımızın mağduriyetlerini giderici yeni bir düzenlemeyi hayata geçirme kararı aldık.

Diğer öğrencilerimizi etkilemeyecek, onlar için bir mağduriyet oluşturmayacak şekilde yaptığımız düzenlemeyle, 5 Şubat 2023 tarihinde, yalnızca Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya illeri ile Gaziantep ilinin Nurdağı ve İslahiye ilçelerindeki okulların 8. sınıflarında kayıtlı olan öğrencilerimiz için bu tercih döneminde, Türkiye’nin her tarafındaki sınavlı okullarda her şube için 2 ek kontenjan açacağız.

Düzenleme ile ilgili detaylar Millî Eğitim Bakanlığımız tarafından 26 Haziran Pazartesi günü yayımlanacak kılavuzda yer alacaktır. Başta depremden etkilenen yavrularımız olmak üzere tüm öğrencilerimize hayırlı bir tercih süreci, keyifli bir tatil ve başarılı bir lise hayatı diliyorum.