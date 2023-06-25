Son depremler! Deprem mi oldu? 25 Haziran 2023 nerede, ne zaman deprem oldu?

Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 25 Haziran 2023 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 25 Haziran 2023 Türkiye'deki depremler…

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.06.2023 - 10:34
Son depremler! Deprem mi oldu? 25 Haziran 2023 nerede, ne zaman deprem oldu?
Abone Ol google-news

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 25 Haziran'da meydana gelen depremler...Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kilis'te de hissedilen depremin etkileri sürerken sarsıntı hissedenler AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. İşte, 25 Haziran'da meydana gelen depremler...

25 HAZİRAN TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

10:13:22 -.-  2.6  -.-   GAZIKOY-SARKOY (TEKIRDAG)                         

08:47:36 -.-  1.6  -.-   ABBASLAR-(KAHRAMANMARAS)                          

08:40:29 -.-  2.1  -.-   KARTAL-(KAHRAMANMARAS)                            

08:35:32 -.-  1.7  -.-   BALABAN-DARENDE (MALATYA)                         

08:18:09 -.-  1.5  -.-   CAMDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                    

07:40:46 -.-  1.9  -.-   GOLBAGI-CELIKHAN (ADIYAMAN)                       

07:15:37 -.-  1.4  -.-   SARIABAT-TAVAS (DENIZLI)                          

07:13:48 -.-  1.7  -.-   GEDIKLI-FEKE (ADANA)                              

06:59:32 -.-  1.5  -.-   YESILKENT-SARIZ (KAYSERI)                         

06:39:48 -.-  2.2  -.-   BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA)                        

06:29:41 -.-  1.2  -.-   KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  

06:18:55 -.-  1.4  -.-   CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)                    

06:17:02 -.-  1.4  -.-   GAZIKOY-DARENDE (MALATYA)                         

04:54:11 -.-  1.9  -.-   GAZIKOY-SARKOY (TEKIRDAG)                         

04:52:12 -.-  1.5  -.-   POSYAGBASAN-ALADAG (ADANA)                        

04:51:25 -.-  1.7  -.-   GULCIMEN-BULANIK (MUS)                            

04:43:53 -.-  1.3  -.-   KARAOGUZ-DARENDE (MALATYA)                        

04:28:49 -.-  2.1  -.-   AKDENIZ                                           

04:26:43 -.-  1.6  -.-   IKIZKUYU-NURDAGI (GAZIANTEP)                      

04:08:18 -.-  1.7  -.-   CILE-MENDERES (IZMIR)                             

03:55:24 -.-  1.2  -.-   TEPEKOY-SARAYKOY (DENIZLI)                        

03:51:43 -.-  1.8  -.-   ILISU-TERCAN (ERZINCAN)                           

03:27:39 -.-  1.5  -.-   INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                  

03:25:47 -.-  1.5  -.-   TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA)                        

03:11:27 -.-  1.7  -.-   DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)               

03:08:45 -.-  2.0  -.-   UZUNPINAR-(DENIZLI)                               

02:54:43 -.-  1.4  -.-   HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  

02:46:56 -.-  2.1  -.-   GONULACAN-GENC (BINGOL)                           

02:26:05 -.-  1.6  -.-   EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                 

02:08:53 -.-  1.1  -.-   KUPELIKIZ-(KAHRAMANMARAS)                         

01:52:09 -.-  1.5  -.-   KOZLUDERE-DORTYOL (HATAY)                         

01:51:59 -.-  1.6  -.-   TATLAR-AFSIN (KAHRAMANMARAS)                      

01:44:06 -.-  1.9  -.-   KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  

01:36:39 -.-  1.9  -.-   KENDIRLI-(MALATYA)                                

01:32:01 -.-  1.3  -.-   KILILI-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)                   

01:28:38 -.-  1.5  -.-   KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  

01:25:37 -.-  1.3  -.-   AKGUMUS-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)                   

01:24:10 -.-  1.7  -.-   ALHANUSAGI-(MALATYA)                              

00:45:58 -.-  2.1  -.-   ILISU-TERCAN (ERZINCAN)                           

00:31:12 -.-  1.2  -.-   DOGANKONAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                 

00:20:05 -.-  2.3  -.-   UYANDIK-KOVANCILAR (ELAZIG)                     


depremler deprem son deprem Son depremler Son dakika AFAD son depremler Kandilli son depremler Son depremler listesi

İlgili Haberler

Depremin Hatay'daki izleri gökyüzünden görüntülendi: 'Bomboş araziler oluştu...'

Depremin Hatay'daki izleri gökyüzünden görüntülendi: 'Bomboş araziler oluştu...'
Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki'den 'İstanbul' uyarısı: 'Türkiye'deki fay hatları doğudan batıya harekete geçti...'

Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki'den 'İstanbul' uyarısı: 'Türkiye'deki fay hatları doğudan batıya harekete geçti...'
Son dakika... Adana'da 3.5 büyüklüğünde deprem

Son dakika... Adana'da 3.5 büyüklüğünde deprem

En Çok Okunan Haberler