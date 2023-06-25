97. Gazi Koşusu ne zaman, saat kaça, hangi kanalda? Gazi Koşusu'nda hangi atlar yarışacak? Gazi Koşusu ödülü ne?
Gazi Koşusu, her yıl Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına düzenlenmekte olup 2023 yılında 97. kez atlar sahaya sürülmektedir. Yurttaşlar, her yıl yapılan Gazi Koşusu'nun bu yıl ne zaman yapılacağını, saat kaçta, nerede ve hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. Gazi Koşusu'nun ödülü ve hangi atların yarışacağı araştırılıyor. Peki, 97. Gazi Koşusu ne zaman, saat kaça, hangi kanalda? Gazi Koşusu'nda hangi atlar yarışacak? Gazi Koşusu ödülü ne?
Türk tarihinin en büyük yarışçılığının 97.'si için hazırlıklar tamamlandı. 1927'den beri düzenlenen İstanbul Veliefendi Hipodromu'ndaki Gazi Koşusu'nun 2023 yılında yapılacağı tarih, yarışacak atlar ve ödül belli oldu. Yurttaşlar, her yıl yapılan Gazi Koşusu'nun bu yıl ne zaman yapılacağını, saat kaçta, nerede ve hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. Gazi Koşusu'nun ödülü ve hangi atların yarışacağı araştırılıyor. Peki, 97. Gazi Koşusu ne zaman, saat kaça, hangi kanalda? Gazi Koşusu'nda hangi atlar yarışacak? Gazi Koşusu ödülü ne? İşte, 97. Gazi Koşusu hakkında merak edilenler...
GAZİ KOŞUSU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Veliefendi Hipodromu’nda gerçekleştirilecek koşu 25 Haziran 2023 Pazar günü saat 17.15’te başlayacak. Gazi Koşusu Kanal D’den canlı yayınlanacak.
GAZİ KOŞUSU'NDA HANGİ ATLAR YARIŞACAK?
97. Gazi Koşusu'na 22'si asil ve 4'ü yeden olmak üzere 26 safkan kayıt yaptırdı.
97. GAZİ KOŞUSU ASİLLERİ
- Altınsima
- Anadolu Koparan
- Bright Fire
- Cosmic Kid
- Dagmar
- Head Vorker
- Lord of Pelennor
- Native Power
- Poyri
- Qualizto
- Raks Star
- Samurai Kajiki
- Sound of Summer
- The Raptor
- Turdemirkır
- Urfa Aslanı
- Wild Danger
- Chaika
- Çakalın Kızı
- General Briella
- Horror
- Moonlight Fairy
Yedekler;
- Veni Vici
- Masterclassman
- Sellyboy
- Azmin Zaferi
97. GAZİ KOŞUSU ÖDÜL NE KADAR?
Üç yaşlı safkan İngiliz taylarının yarış hayatlarında sadece bir kez koşabildikleri, çim pistte 2 bin 400 metre mesafeli koşuya 22 tay katılacak.
Gazi Koşusu'nda bu yıl birincilik ikramiyesinin 5 milyon lira olduğu duyuruldu. Koşuda ikinciye 2 milyon, üçüncüye 1 milyon, dördüncüye 500 bin, beşinciye de 250 bin lira ikramiye ödenecek. Böylece ilk beşe girecek safkanların kazanacağı toplam ikramiye 8 milyon 750 bin lira olacak.
Koşuyu kazanan tayın sahibi birincilik ikramiyesine ek olarak kayıt tutarları, taksit ücretleri ve at sahibi primiyle birlikte toplam 7 milyon 848 bin lira gelir elde edecek. At sahibi aynı zamanda tayın yetiştiricisi ise bu tutara yetiştiricilik primi de dahil olacak ve ödül 9 milyon 285 bin 500 liraya ulaşacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- CHP'den Akşener'e '15 vekil' yanıtı
- Wagner güçleri ilerleyişini durdurdu!
- Tanrıverdi'den Kılıçdaroğlu'na 'Wagner' yanıtı
- Entübe edilmişti... Özkan Uğur'un ailesinden açıklama!
- Kamu bankaları için skandal iddia
- İYİ Parti kararını verdi!
- En vurucu ifadesi: 'Akşener o cümleyi defalarca söyledi'
- İmamoğlu’ndan Akşener’e mesaj!
- Akşener'in kurultay konuşmasında dikkat çeken ayrıntı!
- Deniz Seki'den üzücü haber