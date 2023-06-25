Yayınlanma: 25.06.2023 - 11:34

Güncelleme: 25.06.2023 - 11:34

Türk tarihinin en büyük yarışçılığının 97.'si için hazırlıklar tamamlandı. 1927'den beri düzenlenen İstanbul Veliefendi Hipodromu'ndaki Gazi Koşusu'nun 2023 yılında yapılacağı tarih, yarışacak atlar ve ödül belli oldu. Yurttaşlar, her yıl yapılan Gazi Koşusu'nun bu yıl ne zaman yapılacağını, saat kaçta, nerede ve hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. Gazi Koşusu'nun ödülü ve hangi atların yarışacağı araştırılıyor. Peki, 97. Gazi Koşusu ne zaman, saat kaça, hangi kanalda? Gazi Koşusu'nda hangi atlar yarışacak? Gazi Koşusu ödülü ne? İşte, 97. Gazi Koşusu hakkında merak edilenler...

GAZİ KOŞUSU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Veliefendi Hipodromu’nda gerçekleştirilecek koşu 25 Haziran 2023 Pazar günü saat 17.15’te başlayacak. Gazi Koşusu Kanal D’den canlı yayınlanacak.

GAZİ KOŞUSU'NDA HANGİ ATLAR YARIŞACAK?

97. Gazi Koşusu'na 22'si asil ve 4'ü yeden olmak üzere 26 safkan kayıt yaptırdı.

97. GAZİ KOŞUSU ASİLLERİ

Altınsima

Anadolu Koparan

Bright Fire

Cosmic Kid

Dagmar

Head Vorker

Lord of Pelennor

Native Power

Poyri

Qualizto

Raks Star

Samurai Kajiki

Sound of Summer

The Raptor

Turdemirkır

Urfa Aslanı

Wild Danger

Chaika

Çakalın Kızı

General Briella

Horror

Moonlight Fairy

Yedekler;

Veni Vici

Masterclassman

Sellyboy

Azmin Zaferi

97. GAZİ KOŞUSU ÖDÜL NE KADAR?

Üç yaşlı safkan İngiliz taylarının yarış hayatlarında sadece bir kez koşabildikleri, çim pistte 2 bin 400 metre mesafeli koşuya 22 tay katılacak.

Gazi Koşusu'nda bu yıl birincilik ikramiyesinin 5 milyon lira olduğu duyuruldu. Koşuda ikinciye 2 milyon, üçüncüye 1 milyon, dördüncüye 500 bin, beşinciye de 250 bin lira ikramiye ödenecek. Böylece ilk beşe girecek safkanların kazanacağı toplam ikramiye 8 milyon 750 bin lira olacak.

Koşuyu kazanan tayın sahibi birincilik ikramiyesine ek olarak kayıt tutarları, taksit ücretleri ve at sahibi primiyle birlikte toplam 7 milyon 848 bin lira gelir elde edecek. At sahibi aynı zamanda tayın yetiştiricisi ise bu tutara yetiştiricilik primi de dahil olacak ve ödül 9 milyon 285 bin 500 liraya ulaşacak.