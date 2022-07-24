LGS tercih sonuçları açıklandı mı? LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

24 Temmuz 2022 Pazar, 13:25

LGS 2022'ye giren 1 milyon 236 bin 313 öğrenci LGS tercih sonuçlarını merakla bekliyor. Bakanlık, ortaokul 8'inci sınıf öğrencilerinin katıldığı LGS kapsamındaki merkezi sınav sonuçlarını 30 Haziran'da açıkladı.

Öğrenciler, 4 Temmuz ve 20 Temmuz tarihleri arasında tercih yapmıştı. Bu yıl Türkiye genelinde 2 bin 323 liseye merkezi sınav puanına göre öğrenci yerleştirilecek. Sınav puanıyla kayıt yapılabilecek okullara toplam 192 bin 962 öğrenci alınacak.

Yerleştirme sürecinde öğrenciler için "merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar", "yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar" ve "pansiyonlu okullar" olmak üzere üç grupta tercih ekranı açıldı.

Merkezi sınava girmeyen öğrenciler ise yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar olmak üzere iki grupta tercih yaptı. Anadolu liselerine 65 bin 866, fen liselerine 38 bin 850, sosyal bilimler liselerine 10 bin 380, Anadolu imam hatip liselerine 39 bin 676, mesleki ve teknik Anadolu liselerine 38 bin 190 kontenjan ayrıldı.

LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS yerleştirme sonuçları 25 Temmuz'da açıklanacak. Yerleştirme sonuçları, "http://www.meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek.



