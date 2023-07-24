Son Dakika: LGS yerleştirme sonuçları açıklandı
Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanlığı, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
Milli Eğitim Bakanlığı, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki yerleştirme sonuçlarını, http://www.meb.gov.tr internet adresinden açıkladı.
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