Son Dakika: LGS yerleştirme sonuçları açıklandı

Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanlığı, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.07.2023 - 10:44
Son Dakika: LGS yerleştirme sonuçları açıklandı
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 Milli Eğitim Bakanlığı, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki yerleştirme sonuçlarını, http://www.meb.gov.tr internet adresinden açıkladı.


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