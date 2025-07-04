LGS tercih süreci 14 Temmuz’da başlıyor: 'Seçenekleri artırın'

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın sonuçları, 11 Temmuz’da duyurulacak. Tercih işlemleri, 14-24 Temmuz 2025 tarihleri arasında yapılacak.

Özel Taş Okulu Müdürü Dr. Burcu Aybat ile hem bu yılki LGS’nin niteleği hem de tercih süreci üzerine görüştük.

- Bu yılki LGS’nin zor olması öğrenciler açısından iyi mi oldu, kötü mü?

Sınavın zor geçmesi, iyi hazırlanmış, verimli çalışan öğrenci için iyi bir şey. Ama sınava hazırlık süresini verimli geçirmeyen öğrenciler için sonuç iyi olmayabilir. Bu seneki sınavın daha iyi ölçtüğünü düşünüyorum çünkü soruların zorluk dereceleri kademeliydi. Bilgi ölçen sorular da var ama özellikle Türkçe, matematik ve fen bilimleri alanlarında üst düzey düşünme becerilerini ölçen sorular da çıktı. Bu alanlardaki 4-5 soru, muhakeme becerisine sahip olanla olmayanı ayıran nitelikteydi. Bu sınav sadece akademik bilgi ve beceriyi değil, dayanıklılığı da ölçen bir sınavdı. Uzun süre odaklanabilen ve sakin kalan çocuklar başarılı oldu.

- Çocukları dayanıklı hale getirmek mümkün mü?

Bizim öğrencilerimiz sınavda psikolojik dayanıklılığı yakalayabildi. Prova yapmak çok önemli. Çocukların bol bol farklı soru örneklerini görmesi, pratik yapması çok kıymetli ama o gerçek ortamı yaşamak da faydalı oluyor. Ne kadar gerçekçi simülasyonlar yapabilirsek çocuk o kadar hazırıklı oluyor. Bundan sonra Türkçe ve matematik alanları hep zorlayacak. Fen bilimlerini öğrenciler için zorlayıcı kılan ise çok okuma gerektirmesi oldu. Fen soruları 2 bin 450 kelimeye ulaştı. Önceki yıllarda iki bin kelimeyi geçmiyordu. Artık yorumlama ve çıkarım yapma gerektiren sorularla karşı karşıyayız. Soruların seçeneklerinde çeldiriciler güçlü. Yorumlayamayan, çıkarım yapamayan çocuk, çeldiricilerin güçlü olduğu sorularda yanılıyor. Bu tarz sorularda zorlanmanın nedeni çocuklarda yorum yapma kapasitesinin gelişmemiş olması.

- Yorum yapma kapasitesi nasıl artırılır?

Bunda biraz okullarda kurgulanan eğitim sisteminin de etkisi var. Biz okulumuzda IB-PYP uyguluyoruz. Bu, sorgulamaya dayalı bir “İlk Yıllar Programı”. Çocuk, kavramları her zaman “Neden” sorusunu sorarak, sorgulayarak, altındaki derin anlamı bulmaya çalışarak öğreniyor. 1. sınıftan itibaren böyle başlamak gerekiyor. Çok soru çözmek hız kazandırır ama o hız, anlamadığınız bir şeyde işe yaramıyor. Karşınızda çok spesifik bir metin olunca oradaki anlamı çıkarmanız gerekiyor. Bu da kavrama becerisini gerektiriyor. Bizim okulumuzun liseye geçiş sınavlarındaki 20 yıllık başarısının temelinde, sorgulamaya dayalı bir eğitimin ana sınıfında başlaması yatıyor. Ve tabii öğrencilerimiz çok okuyor.

- Tercih süreci için önerileriniz neler?

Kendini çok iyi tanımak gerekiyor. “Ben ne yaptım, elimde neler var ve bana uygun seçenekler neler?” Kendimize uygun seçeneklerin tespit edilmesi gerekiyor. Okul ziyaretleri yapmak çok kıymetli. Okulun havasını solumak önemli ama bir adım sonrasına da bakmak lazım. “Yurtiçinde mi kalacağım? Yurtdışına mı gitmek istiyorum? İki fırsatın da sunulduğu bir okulu mu tercih etmeliyim?” Krizle başa çıkmanın en iyi yolu seçenekler yaratmak. Sadece A değil, B ve C planlarınız da olsun. Anne-babalar; 1-2 haftanızı buna ayırın, gerekirse işinizden izin alın, bundan daha önemli işiniz yok.

'ÖĞRETMEN ÇOCUĞUN AYAĞINA GELMESİN'

'LGS’ye hazırlık sürecinde özel derse yönelme var. Her şeyi özel dersle kapatmaya çalışıyoruz. Çocuğun kendi başına mücadele etmesine zaman tanımıyoruz. Bireysel çalışmaya zaman ayrılması gerek. Özel dersle çocuk pasif, belki yüzde 50 aktif ama kendisi çalıştığı zaman yüzde 100 aktif. Çocuk bireysel çalışsın, eksiklerini görsün ve bunları gitsin okulda öğretmenlerine sorsun, öğretmen ayağına gelmesin.'

SENEYE LGS'YE GİRECEKLERE ÖNERİLER

- Nitelikli kitaplar okuyun, popüler kitapların ötesinde klasikleri okumak faydalı olacaktır.

- Sadece roman olmasın. Referans kitaplar, makale, tarih kitapları ve diğer yazım türlerini de okuyun.

- Kelime hazinenizi geliştirin. Bazı derslerin terminolojisinde zorlanmamak için farklı kelimelerle karşılaşmak gerekiyor.

- İşlem becerinizi hızlandırın. Böylece sınavda işlem yapmak yerine soruyu anlamaya daha çok zaman ayıracaksınız.

- Farklı kaynaklardan soru çözün. Ne kadar farklı soru tipi ile karşılaşırsanız o kadar dayanıklı ve hızlı olursunuz.

- Yanlış defteri tutun. Ara ara deftere bakarak yanlışları ne kadar telafi ettiğinizi test edin.

- Yaz döneminde günde en az 10 paragraf sorusu, 10 matematik sorusu çözün.