LGS tercih ve yerleştirme kılavuzu yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), '2025 Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu'nu yayımladı. Buna göre, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak ortaöğretim kurumları tercih süreci, 14-24 Temmuz tarihleri arasında yapılacak ve yerleştirme sonuçları 4 Ağustos'ta açıklanacak.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, LGS kapsamındaki merkezi sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayacak tercih süreci için hazırlanan 2025 Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu, 'www.meb.gov.tr' adresinde yayımlandı. Ortaöğretim kurumları tercih süreci, 14-24 Temmuz tarihleri arasında yapılacak ve yerleştirme sonuçları 4 Ağustos'ta açıklanacak.

DEPREMZEDE ÖĞRENCİLERE 'POZİTİF AYRIMCILIK'

Öte yandan, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş depremleri nedeniyle olağanüstü hal kapsamındaki Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye illeri ile Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde 2024-2025 eğitim öğretim yılını tamamlayan öğrenciler için ayrıcalık tanındı. Buna göre yerel yerleştirme ile öğrenci alan okulları tercihleri sırasında 2024-2025 eğitim öğretim yılını tamamlamış oldukları illerde mevcut ortaöğretim kayıt alanlarına göre tercihte bulunabilecekler. Ayrıca bu illerin dışındaki diğer illerde bulunan yerel yerleştirme ile öğrenci alan okulların tamamını ise 'kayıt alanında' olarak tercih edebilecekler. Tercih dönemlerinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara yerleştirme tercihi yapmış ancak herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler, bulundukları il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvurmaları halinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullarda kontenjan olup/olmama durumuna bakılmaksızın okul ve şube dengesi gözetilerek yerleştirme işlemleri tamamlanacak.