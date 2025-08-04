Milli Eğitim Bakanlığı LGS 2025 takvimine göre LGS tercih sonuçları bugün erişime açılacak. Peki, LGS tercihleri açıklandı mı? 2025 LGS tercihleri ne zaman açıklanacak?

LGS TERCİH YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar, 4 Ağustos 2025 tarihinde "meb.gov.tr" adresinde ilan edilecek. Tercih sonuçları için MEB tarafından saat bilgisi henüz yapılmadı.

LGS TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

MEB tarafından ilan edilecek duyuru sonrasında, öğrencilerin yerleştirme sonuçları http://www.meb.gov.tr internet adresinden açıklanacak.

Sonuç bilgilerinde öğrencilerin kaydının yapıldığı okul bilgileri bulunacak. Ayrıca SMS ile bilgilendirilmek isteyen velilere mobil bilgilendirme servisi aracılığı ile yerleştirme sonuçları bildirilecek.

LİSE 1. NAKİL BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2025 LGS puanına yönelik 14-24 Temmuz'da tercih yapan ancak istediği okula yerleşemeyen öğrenciler için 1. nakil tercih başvuruları 4-6 Ağustos tarihlerine alınacak. Nakil sonuçları da 8 Ağustos'ta açıklanacak.