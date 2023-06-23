LGS tercihleri ne zaman başlayacak? LGS tercih kılavuzu yayımlandı mı?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) internet sitesinde erişime açıldı. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler LGS tercihlerinin ne zaman başlayacağını merak ediyor. LGS tercihleri ne zaman başlayacak? LGS tercih kılavuzu açıklandı mı?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.06.2023 - 14:39
LGS tercihleri ne zaman başlayacak? LGS tercih kılavuzu yayımlandı mı?
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MEB tarafından yapılan açıklamada, 4 Haziran'da gerçekleştirilen LGS kapsamında "Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav" sonuçlarının açıklandığı bildirildi. Adaylar, Bakanlığın "http://meb.gov.tr" internet adresinden sınav sonuçlarını görebilecek.

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK? 

Adaylar, tercihlerini 3-19 Temmuz'da yapabilecek.

LGS TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu ise 26 Haziran'da yayımlanacak. 


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