LGS’de hatalı cevap tartışması

Yayınlanma: 09.06.2024 - 04:00

Güncelleme: 09.06.2024 - 07:29

Geçen hafta yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında bir fen bilimleri sorusunun yanıtının hatalı olup olmadığı eğitim camiasını ikiye böldü. Bazı eğitimciler ve öğrenciler 13. sorunun yanıtının hatalı olduğunu iddia etti. Söz konusu soru ile ilgili gazetemize konuşan Eğitim-İş İstanbul 2 No’lu Şube Hukuk ve TİS sekreteri ve fen bilimleri öğretmeni Tarık Durmaz sorunun anlaşılması güç ifadeler içermesinin yanı sıra soruyu çözdürecek ve çözümünü açıklayacak bilgi ya da yorumun Milli Eğitim Bakanlığı’nın ders kitabında bulunmadığını söyledi.

‘BİLGİ KİTAPTA YOK’

Durmaz, sorudaki üç öncülden sadece bir tanesini çözdürecek bilginin MEB ders kitabında var olduğunu kaydetti. Durmaz, “Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sınav sorularının MEB kitaplarından çıkacağını söylemişti. Sadece ders kitabından sınava hazırlanan öğrenciler açısından fırsat eşitliği ilkesi çiğnenmiş oldu. Sorunun doğru ya da yanlışlığından ziyade sırf bu nedenle iptal edilmesi gerekir” diye konuştu.

İKİ ŞIKLI KARMAŞA

Durmaz, sorunun yanıtı hakkında ise şöyle konuştu: “Tüm makaralar tavanda birleşmediği sürece herhangi bir yükseklikte yatay dengenin yeniden sağlanabilmesi için iki işçinin de ipi aynı uzunlukta çekmesi gerekir. Bu da sorudaki 2. öncülü doğru kılar. Cevap bizi C şıkkına götürür. Fakat tüm makaralar tavana kadar çekilirse sadece tek bir işçi çekerek bile yükü tavanda yatay dengeye getirebilir. Bu durumda 2. öncül kesinlikle doğrudur diyemeyiz. Cevap bizi A şıkkına götürür. Bu tarz sorularda ise genel kanı zaten makaraların tavana kadar çekildiği düşünülemez. O yüzden soru kökündeki belirli bir yükseklik ifadesinden tavana kadar çekilmediği anlaşılabilir. Bu durumda 2. öncül kesin doğru kabul edilebilir, cevap bizi C şıkkına götürür.”

EŞİTSİZLİK İKİLEMİ

Bir başka fen bilimci, Eğitim-Sen Genel Örgütlenme Sekreteri ve Fizik öğretmeni İzzet İldeş ise “Normalde makaralar ve basit makineler sistemini öğretmeninden veya ek yardımla çok iyi bir şekilde öğrenmiş başarılı bir öğrenci bu soruda A şıkkını işaretler. Fakat ortalama bir fen ve basit makineler eğitimi alan bir öğrenci bunun cevabını C şıkkı yapar. Öğrenciler, eğitimdeki eşitsizliklerden kaynaklı ikilemde kalmıştır. Tek bir cevap olmak zorunda ama ne yazık ki burada iki doğru cevap var” ifadelerini kullandı.