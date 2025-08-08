LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından, hayalindeki liseye yerleşmek isteyen öğrenciler için lise kayıt takvimi büyük bir merak konusu oldu. Peki, Lise kayıtları ne zaman başlayacak? Lise kayıtları nasıl yapılacak?

LİSE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2025 yılı lise kayıt tarihleri için Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) henüz resmi bir duyuru gelmedi. Ancak geçtiğimiz yıllardaki takvimlere bakıldığında, tercih ve nakil süreçlerinin tamamlanmasının ardından kayıt işlemlerinin başlaması bekleniyor. 2025–2026 eğitim-öğretim yılı için resmi takvime göre yeni eğitim dönemi, okullarda 8 Eylül 2025 Pazartesi günü başlayacak. Bu nedenle kayıt sürecin ağustos ayı içerisinde tamamlanması bekleniyor.

LİSE OKUL KAYDI NASIL YAPILIR?

Ortaöğretim kurumlarına kayıt işlemleri otomatik olarak gerçekleştiriliyor. Ancak velilerin aşağıdaki evrakları teslim etmesi gerekiyor:

Gerekli Belgeler:

1. LGS sınav puanını gösteren e-okul sayfası (Okul onayı zorunlu değildir.)

2. Öğrencinin nüfus cüzdanı veya noter tasdikli fotokopisi ve bu belgelerden birinin fotokopisi,

3. Ebeveynlerin nüfus cüzdanları ve fotokopileri (MEB tarafından e-okul sistemine girilmek üzere istenmektedir.)

4. Öğrencinin son 6 ay içerisinde çekilmiş 4 vesikalık fotoğrafı,

5. Ebeveynler boşanmışlarsa velâyet belgesi ve fotokopisi,

6. Kayıt için gelen kişi velâyet hakkına sahip değilse noter onaylı vekâlet belgesi ve fotokopisi.