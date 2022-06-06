Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav yapıldı

06 Haziran 2022 Pazartesi, 04:00

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav dün yapıldı. 1 milyon 236 bin 313 8. sınıf öğrencisinin başvurduğu sınav, iki oturum halinde 973 yurt içi ve 7 yurt dışı sınav merkezinde 17 bin 899 okul ve 82 bin 551 salonda gerçekleşti.

Sınavın ilk oturumunda adaylara Türkçe, TC inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru soruldu ve 75 dakika süre verildi. Bu oturumun bitmesinden sonra verilen molanın ardından 11.30’da başlayan ve 80 dakika süren ikinci oturumda ise matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru soruldu.

Öğrenciler sınav sorularını doğru yanıtlamaya çalışırken, aileleri de okul çevresinde heyecanla çocuklarını bekledi. Kimi okullarda iki oturum arasındaki molada aileler ve öğrenciler, okul kapılarının iki yanından birbirlerini gördü, kısa sohbetler etti.

Sınav sonuçları 30 Haziran’da “www.meb.gov.tr” internet adresinden açıklanacak.

"SINAV KOLAYLAŞTI"

Eğitim İş Sendikası Genel Başkanı Kadem Özbay, LGS’nin bir kez daha herkes için büyük bir stres unsuru olarak düzenlendiğini belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:

“Geçen sene adeta NASA’ya personel seçercesine zor yapıldığı için doğan tepkilerin ardından sınavın kolaylaştırıldığını görüyoruz ama bu da elbette başka sonuçlar yaratacaktır.

Sınav çıkışında ağlayan çocuk görüntülerinin azaldığını görsek de gerçek sonuçların yerleştirme sonuçları açıklandıktan sonra ortaya çıkacağı muhakkak.

- Geçen sene öğrencilere ve hatta matematik öğretmenlerine dahi kök söktüren matematik sorularının kolaylaştığını,

- Türkçe sorularının daha anlaşılır kılındığını, geçen sene tepki çeken uzun paragraf sorularının bu sene kısalıp sadeleştiğini,

- Puanı birbirine yakın öğrenci sayısının bu yıl çok artacağını ve dolayısıyla bunun da yerleştirmede fazladan kaos ve stres yaratacağını görmekteyiz.”

TÜRKÇE BELİRLEYİCİ OLACAK

Sınavı değerlendiren öğretmenlere göre Türkçe soruları, hem metinlerin uzunluğu hem de soruların güçlük derecesinin artması nedeniyle öğrencileri çok zorladı.

Bilfen Ortaokulları bölüm başkanlarının sorular üzerine yaptığı analiz şöyle:

“Matematik soruları çocukların soruları anlama, anlamlandırma ve yorumlamalarına sorun çıkarmayacak şekilde açık ve net ifadeler içeren soru köklerinden oluşuyor. Geçen yıla kıyasla zorluk derecesi yüksek sorular azalmış.

Türkçe sınavı geçen yıldan farklı olarak bu yıl dil bilgisi kazanımlarını da içeriyor. Sınavdaki soruların metinleri 2018’den geçtiğimiz yıla kadar düzenli bir şekilde kısalırken, bu yıl hem metinlerin uzadığını hem de soruların güçlük derecesinin arttığını söyleyebiliriz.

Sınav genel olarak öğrencilerin yorumlama gücünü, mukayese yeteneğini ve özellikle de dikkatlerini ölçecek nitelikte çeldiricisi güçlü sorulardan oluşuyor. Türkçe sınavının, okuduğunu anlayan, yorum yapabilen ve analitik düşünme becerisi yüksek çocuklar yaratacağı ayırt edici nitelikte olduğunu söyleyebiliriz. Gelmiş geçmiş en zor Türkçe LGS testiydi.