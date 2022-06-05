Son Dakika: LGS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı

Türkiye genelinde 1 milyon 236 bin öğrencinin katıldığı Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sona erdi. LGS kapsamındaki merkezi sınavın soru kitapçıkları ve cevap anahtarları "meb.gov.tr" adresinden yayımlandı. Sınav sonuçları, 30 Haziran'da "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek.

cumhuriyet.com.tr
05 Haziran 2022 Pazar, 14:13
Son Dakika: LGS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı
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Türkiye genelinde 1 milyon 236 bin öğrencinin katıldığı Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sona erdi. LGS kapsamındaki merkezi sınavın soru kitapçıkları ve cevap anahtarları "meb.gov.tr" adresinden yayımlandı. Sınav sonuçları, 30 Haziran'da "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek.


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