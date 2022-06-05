Son Dakika: LGS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı
Türkiye genelinde 1 milyon 236 bin öğrencinin katıldığı Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sona erdi. LGS kapsamındaki merkezi sınavın soru kitapçıkları ve cevap anahtarları "meb.gov.tr" adresinden yayımlandı. Sınav sonuçları, 30 Haziran'da "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek.
Türkiye genelinde 1 milyon 236 bin öğrencinin katıldığı Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sona erdi. LGS kapsamındaki merkezi sınavın soru kitapçıkları ve cevap anahtarları "meb.gov.tr" adresinden yayımlandı. Sınav sonuçları, 30 Haziran'da "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek.
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