Matematiğe tırpan: Gazetemiz, müfredattan integralin çıkarıldığı konusunu gündeme getirmişti

Yayınlanma: 30.04.2024 - 04:00

Güncelleme: 30.04.2024 - 04:00

Gazetemiz Cumhuriyet, 27 Şubat’ta müfredat çalışmaları kapsamında ortaöğretim matematik dersinden integralin çıkarılacağını, kümeler ve mantık konularında da sadeleştirmeye gidileceğini gündeme getirdi. Cumhuriyet’in haberi doğru çıktı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yeni müfredat kapsamında ortaöğretim Matematik dersinden integrali çıkardı, mantık ve kümelerde sadeleştirmeye gitti. MEB, yeni açıklanan ortaöğretim Matematik dersinin içeriğinden integrali “işlem odaklı ve sınırlı şekilde sunulması” gerekçesiyle çıkardığını belirtti. İntegral konusuna ilişkili olan limit ve türevin ise daha detaylı verilmesi kararlaştırıldı. Bakanlık, taslak müfredatta bu konulara ilişkin “Programda halihazırda oldukça sınırlı ve işlem odaklı şekilde sunulan integral kavramına yer verilmemiş, limit ve türev kavramları daha kapsamlı şekilde ele alınmıştır” denildi.



2018 ortaöğretim matematik müfredatında mantık konusu 9. sınıfta ele alınırken ders çerçevesinde sözel ve sayısal mantık konuları işleniyordu. “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” kapsamında hazırlanan ortaöğretim matematiğinin işlenişinde ise mantık konusu hazırlık sınıfına alınırken sayısal mantığın çıkarıldığı görüldü.



"KÜMELER" SEYRETİLDİ

Matematiğin temel konularından olan kümeler konusunun da sadeleştirildiği görüldü. 2018 müfredatı kapsamında kümeler 9. sınıfta ayrı bir ünite olarak gösterilirken, 9. sınıftaki “denklemler ve eşitsizlik” bölümü ile 11. sınıftaki “sayılar” bölümünün içeriğinde “sayı kümeleri” kapsamında gösteriliyordu. Bakanlık, yeni müfredatta kümeler ve mantığa ilişkin “Mantık ve kümeler bağlamında işe koşulan temel kavram ve işlemlere, matematiğin yalın, tutarlı ve ihtimamlı dilini ve yöntemlerini yansıtacak şekilde bu temalar içindeki çalışmalarda yer verilmiştir” açıklamasında bulundu. Bu kapsamda yeni müfredatta kümelerin de ayrı bir ünite olarak değil, sayılar bölümünün içinde “sayı kümeleri” konusu olarak işlenmesi kararlaştırıldı.

ÖZBAY: DERSİN MANTIĞINA AYKIRI

Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, matematikteki tırpanlamaya ilişkin “Müfredat çalışması yapılırken heyette matematik ve biyoloji alanında herhalde bir uzman yoktu. Matematik ve biyoloji alanları kuramlar üzerinden yapılır. Türev ve limitin, integral ele alınmadan anlatılması matematiğin mantığına aykırı. Üniversitede bu konular birbiriyle bağlantılı anlatılırken lise düzeyinde integralin çıkarılarak anlatılmasına bir matematikçi nasıl onay verebilir? Lise düzeyinde matematik çok fazla tırpanlanmış. İntegral çıkarılırken limit ve türev nasıl verimli işlenecek? Matematiğin temel konuları olan mantık ve kümelerinde seyreltilmesi, çocukların matematik eğitiminin sağlıksız işletilmesine neden olacaktır. Eğitimden laiklik çıkarılırken bilimselliğin de yok edildiğini görüyoruz. Bakan, yüzde 35 seyreltme yapıldığını belirtti. Anlaşılan seyreltme; Cumhuriyet, Atatürk ve bilimden yapılmış. Bakanlık, kendi din anlayışına göre bir müfredat dolayısıyla bir nesil yetiştirmeyi hedefliyor” ifadelerini kullandı.

