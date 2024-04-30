Matematiğe tırpan: Gazetemiz, müfredattan integralin çıkarıldığı konusunu gündeme getirmişti
MEB, “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” kapsamında ortaöğretim matematik dersi konuları içinden integrali çıkarırken kümeler ve mantık konularının içeriğini de sadeleştirdi.
Gazetemiz Cumhuriyet, 27
Şubat’ta müfredat çalışmaları
kapsamında ortaöğretim matematik
dersinden integralin çıkarılacağını,
kümeler ve mantık konularında
da sadeleştirmeye gidileceğini
gündeme getirdi. Cumhuriyet’in
haberi doğru çıktı. Milli Eğitim
Bakanlığı (MEB), yeni müfredat
kapsamında ortaöğretim Matematik
dersinden integrali çıkardı, mantık
ve kümelerde sadeleştirmeye gitti.
MEB, yeni açıklanan ortaöğretim
Matematik dersinin içeriğinden
integrali “işlem odaklı ve sınırlı
şekilde sunulması” gerekçesiyle
çıkardığını belirtti. İntegral
konusuna ilişkili olan limit ve
türevin ise daha detaylı verilmesi
kararlaştırıldı. Bakanlık, taslak
müfredatta bu konulara ilişkin
“Programda halihazırda oldukça
sınırlı ve işlem odaklı şekilde
sunulan integral kavramına
yer verilmemiş, limit ve türev
kavramları daha kapsamlı şekilde
ele alınmıştır” denildi.
2018 ortaöğretim matematik
müfredatında mantık konusu
9. sınıfta ele alınırken ders
çerçevesinde sözel ve sayısal
mantık konuları işleniyordu.
“Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli”
kapsamında hazırlanan ortaöğretim
matematiğinin işlenişinde ise mantık
konusu hazırlık sınıfına alınırken
sayısal mantığın çıkarıldığı görüldü.
"KÜMELER" SEYRETİLDİ
Matematiğin temel konularından olan kümeler konusunun da sadeleştirildiği görüldü. 2018 müfredatı kapsamında kümeler 9. sınıfta ayrı bir ünite olarak gösterilirken, 9. sınıftaki “denklemler ve eşitsizlik” bölümü ile 11. sınıftaki “sayılar” bölümünün içeriğinde “sayı kümeleri” kapsamında gösteriliyordu. Bakanlık, yeni müfredatta kümeler ve mantığa ilişkin “Mantık ve kümeler bağlamında işe koşulan temel kavram ve işlemlere, matematiğin yalın, tutarlı ve ihtimamlı dilini ve yöntemlerini yansıtacak şekilde bu temalar içindeki çalışmalarda yer verilmiştir” açıklamasında bulundu. Bu kapsamda yeni müfredatta kümelerin de ayrı bir ünite olarak değil, sayılar bölümünün içinde “sayı kümeleri” konusu olarak işlenmesi kararlaştırıldı.
ÖZBAY: DERSİN MANTIĞINA AYKIRI
Eğitim-İş Genel Başkanı
Kadem Özbay, matematikteki
tırpanlamaya ilişkin “Müfredat
çalışması yapılırken heyette
matematik ve biyoloji
alanında herhalde bir uzman
yoktu. Matematik ve biyoloji
alanları kuramlar üzerinden
yapılır. Türev ve limitin, integral ele
alınmadan anlatılması matematiğin
mantığına aykırı. Üniversitede bu
konular birbiriyle bağlantılı anlatılırken
lise düzeyinde integralin çıkarılarak
anlatılmasına bir matematikçi
nasıl onay verebilir? Lise düzeyinde
matematik çok fazla tırpanlanmış.
İntegral çıkarılırken limit ve
türev nasıl verimli işlenecek?
Matematiğin temel konuları
olan mantık ve kümelerinde
seyreltilmesi, çocukların
matematik eğitiminin
sağlıksız işletilmesine neden
olacaktır. Eğitimden laiklik
çıkarılırken bilimselliğin de yok
edildiğini görüyoruz. Bakan, yüzde 35
seyreltme yapıldığını belirtti. Anlaşılan
seyreltme; Cumhuriyet, Atatürk ve
bilimden yapılmış. Bakanlık, kendi
din anlayışına göre bir müfredat
dolayısıyla bir nesil yetiştirmeyi
hedefliyor” ifadelerini kullandı.
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