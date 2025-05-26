Ortak sınav takvimine göre 6, 7, 9 ve 10. sınıfların yazılı ortak sınavları mayıs ayı içerisinde olacak. Peki, MEB 2. dönem 2. ortak sınavları ne zaman? 2. dönem ortak yazılı sınavlar saat kaçta?

2. DÖNEM 2. ORTAK SINAVLAR NE ZAMAN?

MEB tarafından 2. dönem 2. ortak sınavlar 26 Mayıs-13 Haziran 2025 tarihleri arasında olacak. Bu dönem 6, 7 ve 10 sınıflar için gerçekleşecek.

Tam gün eğitim veren okullarda 6, 7. ve 10. sınıf Türkçe ve Matematik sınavları 26 Mayıs Pazartesi günü 10:30'da başlayacak ve 11:10'da sona erecek. Aynı sınıflarda Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler ve Tarih sınavları 27 Mayıs Salı günü aynı saatte başlayıp aynı saatte son bulacak.

Sabahçı gruplarda Türkçe ve Matematik dersi sınavları 10:30'da başlayacak ve 11:10'da son bulacak.

Öğlenci gruplarda Türkçe ve Matematik dersi sınavları 14:30'da başlayacak, sınav 15:10'da bitecek.