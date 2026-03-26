Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan 2025–2026 eğitim öğretim yılı ortak yazılı sınav takvimiyle birlikte, ikinci dönemde gerçekleştirilecek sınavların tarihleri kesinleşti. Peki, MEB 2. Dönem ortak sınavları ne zaman yapılacak? MEB ortak yazılı sınav takvimi
MEB 2. DÖNEM 1. YAZILI ORTAK SINAVLARI NE ZAMAN?
MEB 2025-2026 Eğitim Öğretim yılı ortak sınav takvimine göre 2. dönem 1. yazılı sınav tarihleri şu şekilde:
6. Sınıf - Türkçe: 7 Nisan 2026
6. Sınıf - Matematik: 8 Nisan 2026
8. Sınıf - Matematik: 8 Nisan 2026
10. Sınıf - Matematik: 9 Nisan 2026
10. Sınıf - Türk Dili ve Edebiyatı : 10 Nisan 2026
MEB 2. DÖNEM 2. YAZILI SINAVI TARİHLERİ
2025-2026 eğitim öğretim yılının 2. dönem 2. yazılı sınav tarihleri şöyle:
7. Sınıf – Matematik: 2 Haziran 2026
9. Sınıf - Türk Dili ve Edebiyatı: 3 Haziran 2026
MEB 2. DÖNEM KONU SORU DAĞILIMI BELLİ OLDU
MEB tarafından 2. Dönem ortak sınavlara hazırlık amacıyla örnek konu–soru dağılım tabloları yayınlandı. Okullarda yapılacak yazılı sınavlar, seçilen tabloya uygun olarak hazırlanıp uygulanacak.