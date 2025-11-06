MEB 2025-2026 takvimi: Okullar ara tatil için ne zaman kapanacak? Kasım ara tatili 9 gün mü?

20 milyona yakın öğrenci için ara tatil zili çalıyor. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri 9 gün sürecek ara tatil yapacak. Eylül ayında açılan okulların ardından tatilini yapmaya hazırlanan öğrenciler ise MEB’in yayınladığı çalışma takvimine odaklandı. Peki, Okullar ara tatil için ne zaman kapanacak? Kasım ara tatili 9 gün mü?

OKULLAR ARA TATİLİ İÇİN NE ZAMAN KAPANIYOR?

Kasım ayının gelmesiyle birlikte ara tatil için geri sayım başladı. MEB’in yayımladığı çalışma takvimine göre 7 Kasım Cuma günü okullarda son ders zili çalacak ve ara tatil başlayacak.

Ara tatil cumartesi ve pazar günleri de dahil edildiğinde toplam 9 gün sürecek. Okullar, ara tatil dönüşü tekrar 17 Kasım Pazartesi günü eğitimlerine kaldıkları yerden devam edecek.

ARA TATİLDE SEMİNERLER ONLİNE YAPILACAK

Öğretmenlerin merakla beklediği açıklama Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den geldi. 2025-2026 eğitim öğretim yılında yapılacak ilk ara tatilde öğretmen seminerleri de olarak bilinen mesleki çalışmalar çevrimiçi yapılacak.

Bakan Yusuf Tekin açıklamasında Öğretmenlerimiz, okul yöneticilerimiz ve ilgili birimlerimizle yaptığımız değerlendirmeler ve istişareler neticesinde, 10–14 Kasım 2025 tarihli mesleki çalışma haftasını çevrim içi olarak gerçekleştireceğiz.” dedi.