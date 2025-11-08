Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl ortaöğretim kurumlarına öğrenci alımı için merkezi sınav düzenleniyor. LGS başvuru işlemleri ise belirlenen takvim doğrultusunda e-Okul üzerinden veya okul müdürlüklerinden yapılabiliyor. Peki, MEB 2026 LGS ne zaman? LGS sınava giriş belgesi ne zaman yayınlanacak?

2026 LGS NE ZAMAN?

Yusuf Tekin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “ 2025-2026 eğitim öğretim yılında yapılacak olan Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav tarihi açıklandı. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki sınav, 14 Haziran 2026 Pazar günü gerçekleşecek. 8’inci sınıf öğrencilerimize yönelik LGS kapsamındaki merkezî sınavda tüm sorular, öğretim programlarında yer alan konu ve kazanımlar doğrultusunda hazırlanacak. Öğrencilerimize çalışmalarında kolaylıklar diliyorum.” ifadelerini kullandı.

SINAV GİRİŞ BELGESİ 10 GÜN ÖNCE AÇIKLANACAK

LGS sınav giriş belgeleri, sınavdan 10 gün önce e-Okul VBS üzerinden duyurulacak. Sınav giriş belgesinin üzerinde adayın fotoğrafı, sınava gireceği okulun adı, açık adresi, salon ve sıra numarası gibi bilgiler yer alacak.