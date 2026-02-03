Melih Gökçek'e yargılanma yolu... Danıştay'dan kritik karar: Bakanlığın 'soruşturma izni verilmemesi' kararı iptal edildi!

Görevden el çektirilen eski Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı AKP’li Melih Gökçek, yönetiminin üzerinden yıllar geçmesine karşın imar rantlarıyla düzenli olarak gündeme geliyor.

Buna karşın yargı, bir türlü Gökçek’i soruşturmuyor.

Mevcut ABB Başkanı Mansur Yavaş’a çeşitli gerekçelerle soruşturma izni veren İçişleri Bakanlığı, bir türlü Gökçek’e yönelik soruşturma izni vermiyor. Ancak Danıştay, Gökçek’in ‘dokunulmazlığının’ kalkmasının ilk adımı olarak değerlendirilebilecek bir karara imza attı.

BAKANLIĞIN KARARI OY BİRLİĞİYLE KALDIRILDI

ABB, 2020 yılında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdiği dilekçeyle, Melih Gökçek’e ve diğer 12 kişiye ilişkin "Görevi kötüye kullanma, suç örgütüne yardım etme, terörizmin finansmanı" suçları kapsamında suç duyurusunda bulundu.

Dilekçenin temelini, terörle bağlantılı kişilere tanınan imar planı ayrıcalıkları oluşturdu. İçişleri Bakanlığı, belediyenin suç duyurusuna karşın Gökçek’e yönelik “soruşturma izni verilmemesi” kararı verdi. Daha sonra ABB, 2025 yılının başlarında soruşturma izni verilmemesine yönelik karar itiraz ederek Danıştay’a dilekçe yazdı.

Danıştay 1. Dairesi, geçtiğimiz yılın aralık ayında bakanlığın kararını oybirliğiyle kaldırdı. Danıştay, dosyanın yeniden ön inceleme yapılmak üzere İçişleri Bakanlığı’na gönderilmesine karar verdi. Danıştay’ın hamlesi, Gökçek’in yargılanmasının önünü açabilir.

Karar kapsamında soruşturulacak eylemler şöyle sıralandı:

“Yetkili merci kararında tarihleri ve sayılarıyla belirtilen Belediye Meclisi kararlarıyla konumları gösterilen taşınmazlarda bireysel menfaat temin etmek ve yargı kararlarını etkisizleştirmek amacıyla yargı kararlarına ve mevzuata, planlama ve şehircilik ilkelerine aykırı imar planı değişiklikleri yapmak suretiyle taşınmaz sahiplerine haksız menfaat temin etmek.” ANKARA

SORUŞTURMA İZNİNDE ADI BİLE GEÇMEMİŞTİ

Gazetemiz Cumhuriyet, 18 Kasım 2025 tarihinde yayınladığı haberle, İçişleri Bakanlığı’nın eski Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Melih Gökçek döneminde belediye meclisinden geçen bir imar rantına yönelik soruşturma izni verdiğini gündeme taşımıştı.

Haberde, belgede adı geçen 2013-2014 yılları arasında belediye meclisinde AKP grubunda yer alan meclis üyelerine soruşturma izni verilirken, öneriye onay veren kişi olan Gökçek’e soruşturma izni verilmediği, Gökçek’in belgede adının bile geçmediği aktarılmıştı.