MEB 21 özel okul ruhsatını iptal etti: ‘Çözüm kamucu eğitim’

MEB özel okullara yönelik yürütülen denetimler sonucunda 21 özel okulun ruhsatını iptal ettiğini duyurdu.

MEB’ten yapılan açıklamaya göre “Hayalet öğrenci, devam-devamsızlıkların düzenli takip edilmemesi, Bakanlıkça onaylı ders kitabının kullanılmaması, okul ücretlerinde mevzuata uygun davranılmaması, ruhsatta yer alan isim dışında farklı isimlerin tabelalarda kullanılması, izinsiz program kullanımı, yabancı ülke ve millet adlarına kurum tabelalarında veya ilan-reklamlarında yer verilmesi” gibi durumlar yakın takibe alındı.

Bu doğrultuda usulsüzlükler tespit edilen okullar hakkında idari işlem başlatıldı.

‘TİCARİ ANLAYIŞ DEĞİŞMEDEN ÇÖZÜLMEZ’

Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, MEB’in bu hamlesini Cumhuriyet’e değerlendirdi.

Özbay, MEB’in özel okullara yönelik son denetimlerde tespit ettiği usulsüzlüklerin, kendi eliyle inşa ettiği eğitim modelinin acı bir sonucu olduğunu vurguladı.

‘Hayalet öğrenci’, ‘fahiş ücret’, ‘izinsiz program’, ‘mevzuata aykırı tabela’ gibi sorunların yaşanmasının temel nedenini; “Eğitimde piyasalaşma politikaları ve kamusal eğitimin adım adım zayıflatılması” olarak açıklayan Özbay, “Bakanlık; özel okulların sayısını teşviklerle, vergi muafiyetleriyle ve velileri çaresiz bırakan sınav odaklı sistemle artırmış, devlet okullarını ihmal ederek eşitsizliği büyütmüştür. Bugün velilerin büyük bir kısmı, çocuklarını özel okula göndermeye mecbur bırakılmakta, bu da özel sektörü müşteri mantığıyla hareket etmeye teşvik etmektedir. Şimdi ise aynı Bakanlık, yıllardır göz yumduğu ve adeta teşvik ettiği bu yapının yarattığı usulsüzlükleri ‘denetim’ adı altında kamuoyuna sunmaktadır. Ancak gerçek çözüm, sadece birkaç okulun ruhsatını iptal etmek değil, eğitimi kamusal, eşit, parasız ve nitelikli bir hale getirecek köklü bir değişimi hayata geçirmektir. Eğitimi ticaret alanı haline getiren bu anlayış değiştirilmeden, ne hayalet öğrenciler biter, ne de velilerin sırtındaki yük hafifler. Bakanlık, yarattığı sorunları denetim sopasıyla değil, kamucu eğitimi güçlendirerek çözmelidir” dedi.