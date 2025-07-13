Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT), 400 bini aşkın adayın katılımıyla düzenleniyor. Peki, MEB AGS soru kitapçığı yayımlandı mı? AGS ÖABT soru kitapçığı ve cevap anahtarı ne zaman yayımlanacak?



2025 AGS-ÖABT SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?



AGS'nin ilk oturumu saat 10.15’te, ikinci oturumu olan ÖABT ise 14.45’te başlayacak. Sınavların tamamlanmasının ardından temel soru kitapçığı ve cevap anahtarının ÖSYM tarafından yayımlanması bekleniyor. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.



2025 AGS-ÖABT PUANI NASIL HESAPLANIYOR?



AGS sınavı; sözel ve sayısal yetenek, tarih, Türkiye coğrafyası, eğitimin temelleri ve Türk milli eğitim sistemi ile ilgili mevzuat konularını kapsarken, ÖABT’de ise adaylara branşlarına göre sorular yöneltiliyor. MEB-AGS puanı, bazı alanlar için AGS ve ÖABT sonuçlarının yüzde 50’si alınarak, yabancı dil öğretmenliklerinde ise AGS ve YDS puanlarının ortalaması esas alınarak hesaplanıyor. Diğer öğretmen adaylıklarında ise sadece AGS puanı dikkate alınıyor ve bu puan, bir sonraki sınav sonuçları açıklanana kadar geçerliliğini sürdürüyor.