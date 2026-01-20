Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Açık Öğretim Lisesi (AÖL) s

ınavlarının ardından sonuçların ne zaman açıklanacağı adaylar tarafından merak konusu oldu. Peki, MEB AÖL 1. dönem sınav sonuçları açıklandı mı? AÖL sınav sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, ayrıntılar..

MEB AÖL 1. SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

AÖL sınav sonuçları bugün öğrencilerin erişimine açıldı.

MEB AÖL 1. SINAV SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Adaylar, öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak sınav sonuç bilgilerini öğrenebilecek. Buna göre; Açık Öğretim Ortaokulu’nda kayıtlı öğrenciler aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx adresinden, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi’nde kayıtlı öğrenciler ise aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresi üzerinden sonuçlarını görüntüleyebilecek.