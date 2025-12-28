20–21 Aralık 2025’te yapılan Açık Öğretim Kurumları 2025-2026 eğitim öğretim yılı 1. dönem yazılı sınavına giren öğrenciler, sonuçların açıklanacağı tarihi merak ediyor. Peki, MEB AÖL 1.dönem sonuçları açıklandı mı? Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınav sonuçları nasıl sorgulanır?

MEB AÖL 1.DÖNEM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Yazılı sınavda sorulan sorular ile cevap anahtarları 24 Aralık 2025 tarihinde meb.gov.tr ve/veya odsgm.meb.gov.tr adresleri üzerinden yayımlandı.

Sınav sonuçları ise 20 Ocak 2026 tarihinde açıklanacak. Bu tarihten itibaren adaylar, öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak sonuçlarını öğrenebilecek. Açık Öğretim Ortaokulu öğrencileri aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi öğrencileri ise aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresi üzerinden sınav sonuç bilgilerine erişebilecek.

AÖL 1. DÖNEM YAZILI SINAV DEĞERLENDİRİLMESİ NASIL YAPILIYOR?

Sınav değerlendirmesi 100 tam puan üzerinden yapılacaktır. Puan hesaplamasında, doğru cevap sayısının soru sayısına oranlanıp 100 ile çarpılması esas alınacak; yanlış cevaplar değerlendirmeye dâhil edilmeyecektir. Elde edilen puan, en yakın tam sayıya matematiksel olarak yuvarlanacaktır.

Değerlendirme sürecinde, Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptal edilen sorular değerlendirme dışı bırakılacak ve puanlama, geçerli sorular üzerinden yeniden belirlenecektir.

Cevap anahtarında hata tespit edilmesi ve bu durumun Merkez Sınav Kurulu tarafından karara bağlanması hâlinde ise ilgili sorular iptal edilmeyecek, doğru seçenekler esas alınarak değerlendirmeye dâhil edilecektir.