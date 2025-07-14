Açıköğretim Lisesi (AÖL) 3. Dönem sınavları yaklaşırken, öğrenciler sınav giriş belgelerinin yayımlanacağı tarihi merakla bekliyor. Peki, MEB AÖL 3. dönem sınav giriş belgeleri yayımlandı mı? MEB AÖL sınav yerleri nasıl sorgulanır?

AÖL SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

AÖL sınav giriş belgesi 14 Temmuz 2025 tarihinde adayların erişimine açıldı.

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Öğrenciler, T.C. kimlik numarası ve şifre kullanarak Açık Öğretim Lisesi öğrenci sistemi (aolweb.meb.gov.tr) ya da e-Devlet üzerinden “Sınav Giriş Belgesi” sekmesine girerek Fotoğraflı giriş belgesi ve sınav salonu bilgilerini indirebilecekler.

AÖL 3. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2024–2025 eğitim öğretim yılı takvimine göre Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem yüz yüze yazılı sınavları, 19–20 Temmuz 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Farklı oturumlarla yapılacak olan sınavlar:

Oturum: 19 Temmuz Cumartesi, saat 10.00

Oturum: 19 Temmuz Cumartesi, saat 14.00

Oturum: 20 Temmuz Pazar, saat 10.00