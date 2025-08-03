AÖL sonuçları açıklanma tarihi belli oldu. Herhangi bir sebepten ötürü liseyi dışardan bitirecek olan adaylar AÖL 3.dönem sınav sonuçlarını beklemeye koyuldu. Peki, MEB AÖL 3.dönem sonuçları açıklandı mı? AÖL 3.dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB'in yayımladığı takvim ile beraber Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih netleşti.

Duyuruya göre, AÖL 3. dönem sınav sonuçları 14 Ağustos 2025 Perşembe günü açıklanacak.

AÖL PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup sınav puanı hesaplanmasında [Puan = (Doğru cevap sayısı / Soru sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. Yanlış cevaplar sınav puanı hesaplamasında değerlendirmeye alınmayacaktır. Puan hesaplaması, puanın en yakın tam sayıya matematiksel olarak yuvarlanmasıyla yapılacaktır.

Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

AÖL SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Adaylar, 14 Ağustos 2025 tarihinden itibaren öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adresinden giriş yaparak sınav sonuç bilgilerini öğrenebilecek.