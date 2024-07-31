‘MEB, çalışanını önemsemiyor’

Yayınlanma: 31.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 31.07.2024 - 04:00

Eğitimciler ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün depreme dayanıksız olduğunu ve acilen önlem alınması gerektiğini söyledi.

Özçağdaş ve eğitim sendikaları, Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü önünde bir basın açıklaması yaptı. Binada çalışan insanların yaşamlarının tehlikede olduğunu belirten Eğitim-İş Ankara 3 No’lu Şube Başkanı Doğan Dağdelen, “Bu bina daha önce TÜİK tarafından bölge müdürlüğü olarak kullanıyordu. Temelinde 10 santimetre kayma olduğu gerekçesiyle boşaltıldı. Tarikata STK diyen bakan, eğitim çalışanlarının sorunlarından bihaber” dedi. Özçağdaş da “Burası deprem ülkesi. Çalışanları önemsemiyorsunuz. Bakanlık 24 saat içinde buraya gelerek feryadı duysun” dedi.