MEB eş durumu öğretmen atama başvuruları ne zaman, nasıl yapılır?

2024 yılı yaz tatili öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuru işlemleri MEBBİS üzerinden gerçekleştirilecek. Peki, MEB eş durumu öğretmen atama başvuruları ne zaman, nasıl yapılır?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.08.2024 - 19:13
MEB eş durumu öğretmen atama başvuruları ne zaman, nasıl yapılır?
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Millî Eğitim Bakanlığınca kadrolu öğretmenlerin aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı il içi ve iller arası yer değişikliği başvuruları başlıyor. Peki, MEB eş durumu öğretmen atama başvuruları ne zaman, nasıl yapılır?

ÖĞRETMENLERİN MAZERETE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Millî Eğitim Bakanlığınca (MEB) kadrolu öğretmenlerin aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı il içi ve iller arası yer değişikliği başvuruları için tarih belli oldu.

Buna göre başvurular iki aşamalı olarak sistem üzerinden alınacak, öğretmenler birinci aşamada 1-7 Ağustos 2024 tarihleri arasında belgeleri ile birlikte mazeretlerini bildirecekler, ön başvurusu onaylananlar ikinci aşamada 10-15 Ağustos 2024 tarihleri arasında tercih başvurusunda bulunabilecek.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Başvurular, 'mebbis.meb.gov.tr' üzerinden yapılabilecek. Öğretmenler başvuru yapmadan önce atamaya esas hizmet puanı ve hizmet süresine ilişkin bilgilerini kontrol etmeleri gerekiyor. Bu çerçevede öğretmenler başvuru ve atamalarına etki edecek bilgilerini MEBBİS/Kişisel Bilgiler Modülünden inceleyerek varsa eksik bilgilerini güncellemekle sorumludur.


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