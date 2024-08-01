Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? UEFA Şampiyonlar Ligi yeni format nasıl olacak?
Bu sene Şampiyonlar Ligi, Konferans ve Avrupa Ligi'nde ilk kez 36 takımın katılımıyla lig usulü formatta düzenlenecek. Peki, Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? UEFA Şampiyonlar Ligi yeni format nasıl olacak?
UEFA, kura çekiminde yeni sistemi duyurdu. Kura çekiminde ilk olarak toplar elle çekilecek ve ardından otomatik yazılımla rakipler rastgele belirlenecek. Peki, Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? UEFA Şampiyonlar Ligi yeni format nasıl olacak?
2024 ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
2024 yılında ilk kez 36 takımın katılımıyla lig usulü formatta düzenlenecek Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi kura çekimleri tarihleri UEFA tarafından duyuruldu.
Şampiyonlar Ligi kurası 29-30 Ağustos 2024 tarihlerinde Monako'nun Monte Carlo şehrinde bulunan Grimaldi Forum'da çekilecek. Fikstür ise 31 Ağustos 2024 Cumartesi günü açıklanacak.
ŞAMPİYONLAR LİGİ YENİ SİSTEMİ NASIL OLACAK?
En üst organizasyonlardan olan Şampiyonlar Ligi'nde 2024/25 sezonuyla birlikte yeni bir sisteme geçiliyor.
Kura çekimleri bu yıl bilgisayar yazılımı üzerinden yapılacak. UEFA tarafından kurada, her bir takımı temsil eden topların elle çekileceği ve ardından otomatik yazılımın dört potadaki sekiz rakibi rastgele belirleyeceği açıklandı. Yazılım, takımların hangi maçlarını sahasında, hangilerini deplasmanda oynayacağını da belirleyecek. Eşleşmeler ise salondaki ekrandan gösterilecek.
Daha önce 32 olan takım sayısı 36'ya yükselirken grup formatı yerine lig formatına uygulanacak. Takımlar 4 iç ve 4 dış saha maçı olmak üzere 8 maça çıkacak. Bu maçların ardından ilk 8 sırada yer alan takımlar son 16 turuna yükselecek. 9 ve 24. sıra arasındaki kulüpler ise son 16 turu için play-off oynayacak. Play-off'un ardından son 16'ya kalan takımlar netleşecek.
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