Çukurova Uluslararası Havalimanı açıldı mı, ne zaman açılıyor? Çukurova Uluslararası Havalimanı nerede?
Çukurova Uluslararası Havalimanı açıldı mı? Çukurova Uluslararası Havalimanı, Adana, Mersin ve Osmaniye illerine hizmet vermek üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından açıklandı. Peki, Çukurova Uluslararası Havalimanı açıldı mı, ne zaman açılıyor? Çukurova Uluslararası Havalimanı nerede?
Adana ve Mersin arasında inşa edilen yeni havaalanı Çukurova Havalimanı açılış tarihi merakla bekleniyordu. Bakan Uraloğlu, yeni havalimanının açılış tarihini duyurmuştu. Peki, Çukurova Uluslararası Havalimanı açıldı mı, ne zaman açılıyor? Çukurova Uluslararası Havalimanı nerede?
ÇUKUROVA ULUSLARARASI HAVALİMANI AÇILDI MI?
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 10 Ağustos'ta açılması planlanıyor.
ÇUKUROVA ULUSLARARASI HAVALİMANI NEREDE?
Çukurova Uluslararası Havalimanı, Türkiye'nin Mersin ilinin Tarsus ilçesinin Karsavran Mahallesi yakınlarında yapımı devam eden uluslararası uçuşlar yapılacak bir havalimanıdır. Adana, Mersin ve Osmaniye illerine hizmet verecek.
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