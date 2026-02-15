İkinci ara tatilin hangi tarihlerde olacağı öğrenciler tarafından merak konusu oldu. Peki, MEB ikinci ara tatil ne zaman başlıyor? İkinci dönem ara tatili kaç gün sürecek? İşte ayrıntılar...

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

Bu sene ikinci ara tatil, 16 Mart 2026 tarihinde başlayıp 20 Mart 2026 Cuma sona erecek.

İKİNCİ DÖNEM ARA TATİLİ RAMAZAN BAYRAMI İLE BİRLEŞECEK Mİ?

İkinci dönemin ara tatili 16–20 Mart 2026 tarihlerinde, Ramazan Bayramı ise 20–22 Mart 2026 tarihlerinde gerçekleşecek. Bu kapsamda ikinci ara tatil ile Ramazan Bayramı birleşmiş olacak.

YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

2025-2026 Eğitim yılı 26 Haziran 2026 Cuma günü tamamlanacak ve yaz tatili başlayacak.