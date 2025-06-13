MEB'in beden eğitim dersi hamlesine eğitim sendikalarından tepki: Çocukların gelişimine vurulan bir darbe

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2025 yılı itibariyle fen liseleri ve proje okullarında 12. sınıflarda beden eğitimi dersini programdan çıkardı. Anadolu liselerinde ise bu dersi seçmeli hale getirdi. Konuya ilişkin eğitim sendikalarından tepki geldi. Eğitim Sen tarafından yapılan açıklamada, "Eğitim sadece akademik başarıya indirgenemeyecek kadar geniş ve kapsamlı bir alandır. Çocuğun bedensel, zihinsel, sosyal ve duygusal gelişimi bir bütündür. Bu bütünlüğü parçalamak, eğitimi sadece sınav odaklı bir yarışa dönüştürmek, uzun vadede sağlıksız bireylerin ve eşitsizliklerin çoğaldığı bir toplumun yaratılması anlamına gelecektir. Beden eğitimi dersinin tüm okul türlerinde zorunlu ders olarak yeniden düzenlenmesi, beden eğitimi öğretmenlerinin haklarının korunması ve eğitimde çok yönlü gelişimin esas alınması gerekmektedir" denildi.

'PEDAGOLOJİK HATA'

Eğitim-İş tarafından yapılan açıklamada ise, "Çocuklarımız okulda sadece akademik bilgi edinmez; aynı zamanda sporla, sanatla, müzikle tanışarak kendilerini keşfeder ve geliştirir. Beden eğitimi, görsel sanatlar ve müzik dersleri; çocukların estetik, işitsel, sportif, sosyal ve duygusal gelişimi için vazgeçilmezdir. Bu derslerin eğitim programlarından kaldırılması ya da geri plana itilmesi, çocuklarımızın çok yönlü gelişimine vurulan ciddi bir darbedir. Öğrencilerin çok yönlü gelişimi esas alınmalı; beden eğitimi dersi tüm okul türlerinde yeniden zorunlu hale getirilmelidir. Milli Eğitim Bakanlığı’nı bu büyük pedagojik ve toplumsal hatadan bir an önce dönmeye; eğitim kararlarında bilimsel verilerle, çocuklarımızın üstün yararıyla ve öğretmenlerin haklarıyla hareket etmeye davet ediyoruz" ifadeleri yer aldı.